فلوريان فيرتز سيغيب عن مباراة أخرى لليفربول، بينما يقدم آرني سلوت آخر المستجدات حول النجم الألماني المصاب

استمتع ويرتز بنصف ثاني أقوى من الموسم بعد بداية صعبة لمسيرته مع ليفربول. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين خلال ست مباريات في جميع المسابقات في يناير، لكنه اضطر إلى الانسحاب من الفريق الذي فاز على نوتنغهام فورست الأسبوع الماضي بعد إصابته خلال الإحماء قبل المباراة.

أكد سلوت أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيغيب عن مباراة وست هام، حيث عانى الريدز من بعض المواقف الصعبة قبل أن يتمكنوا في النهاية من تحقيق فوز 5-2 في ميرسيسايد. سجل هوغو إيكيتيكي وفيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر الأهداف الثلاثة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلص توماس سوشيك الفارق لصالح الهامرز بعد الاستراحة بوقت قصير.

ثم سجل كودي جاكبو وفالنتين كاستيلانوس هدفين قبل أن يسجل أكسل ديساسي هدفًا في مرماه ليحسم الفوز لفريق سلوت.