كابوس الجيران الغاضبين.. ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة لإعادة الحفلات الموسيقية في سانتياجو برنابيو!

أكد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن المرحلة الرئيسية للإصلاح، وهي عزل الصوت في الملعب، تواجه الآن مرحلتها النهائية: "نحن ننهي أعمال عزل الصوت في الملعب، وستكون الأعمال منتهية في شهر ديسمبر المقبل".

يُعد استئناف الحفلات الموسيقية قطعة أساسية لاستغلال البرنابيو الجديد، لكن فلورنتينو اعترف بأن العملية لم تكن سهلة. وأقر قائلاً: "واجهنا مشكلة مع الجيران، ونحن نتحدث معهم. كل شيء له حد، وهو حسن النية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لعدم إزعاج الجيران وليتمكنوا من الاستمتاع".

وأوضح أن النادي يحاول الموازنة بين المصالح وأن المفاوضات لا تزال مفتوحة.

فصّل الرئيس أيضاً أن المؤسسات العامة منخرطة في تكييف محيط الملعب. وقال: "نحن نعمل مع الإقليم (مجتمع مدريد) والبلدية، وكذلك في مواقف السيارات"، قبل أن يوضح أن جزءاً من التأخير يعتمد على مطالب خارجية.

وشرح قائلاً: "البلدية تطلب منا سلسلة من الأشياء التي لا يجب أن نفعلها ولا أن نفرض الموقف. عندما ننتهي من الحديث مع البلدية سنخبركم بذلك"، ملمحاً إلى أنه لا تزال هناك قرارات بحاجة إلى توافق.

أبرز فلورنتينو أيضاً التقدم في التنقل حول "الكولوسيوم الأبيض". وذكّر بأن مجتمع مدريد (إقليم مدريد) يمضي قدماً في تحويل النقل العام. وأشار قائلاً: "مجتمع مدريد يعيد تشكيل محطة المترو الجديدة. ستكون واحدة من أحدث المحطات في أوروبا"، وأضاف أن النادي يعمل على تحسين جميع المداخل، مع اهتمام خاص بالأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وشدد على أنه: "أحد أكثر الملاعب استدامة بسبب موقعه".