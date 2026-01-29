Goal.com
Florentino PerezGetty Images
علي سمير

بيريز بدأ المفاوضات بالفعل.. ريال مدريد يلجأ للدوري الإنجليزي لإنهاء صداع ملف المدرب القادم

ليلة حزينة في البرتغال تشعل التكهنات من جديد

كان يطمح ألفارو أربيلوا في أن تطول فترته في ريال مدريد، بعدما جاء خلفًا لتشابي ألونسو، ولكن الخسارة الأخيرة من بنفيكا، جعلت كل أحلامه تتلاشى تمامًا.

أربيلوا الذي كان يعمل كمدرب للفريق الثاني "كاستيا" تولى المهمة بعد رحيل ألونسو، الذي فشل في غرس أفكاره مع المرينجي، كما فقد السيطرة على غرفة الملابس بشكل كامل.

البداية كانت بخسارة من ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وبعدها تعافى الفريق بانتصارات على ليفانتي وفياريال وموناكو، لتأتي خسارة بنفيكا حتى تعيد إلى الواجهة الحديث عن المدرب "الدائم" القادم لريال مدريد.

أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الذي يقود طفرة مبهرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي، يظهر كأحد الأسماء المرشحة للمجيء بعد الرحيل المتوقع لأربيلوا بنهاية الموسم "لو لم يتفاقم الوضع".

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    ليلة حزينة على ريال مدريد

    الفريق كانت لديه معركة مفصلية أمس، الأربعاء، في الجولة الثامنة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، واحتاج للخروج بنتيجة إيجابية للتأهل بشكل مباشر لدور الـ16، لكنه بدلًا من ذلك خسر 4/2.

    الميرينجي تقدّم أولًا عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 30؛ ولكن بنفيكا رد بثلاثية متتالية بواسطة أندريس شييلديروب وفانجيليس بافليديس، في الدقائق 36 و45+5 و54 تواليًا.

    وعاد مبابي ليسجل الثاني للعملاق الإسباني في الدقيقة 58؛ قبل أن تحمل الدقيقة 90+8 كل معاني الإثارة الكروية، عندما أحرز حارس بنفيكا أناتولي تروبين الهدف الرابع لفريقه.

    رأسية تروبين أهلت بنفيكا إلى "ملحق" دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وبفارق "هدف وحيد" فقط عن مارسيليا الفرنسي.

    بنفيكا خطف "المركز الرابع والعشرين" من مارسيليا؛ وهو الأخير المؤهل إلى "الملحق"، وسط احتفالات جنونية في ملعب "دا لوز" بلشبونة البرتغالية.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-NOTTINGHAM FORESTAFP

    أوناي إيمري يظهر في الصورة

    الصحفي "رامون ألفاريز دي مون" قال إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يفكر في بث روح جديدة في الفريق، من خلال التعاقد مع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الحالي.

    وأوضح أن بيريز تواصل بالفعل مع إيمري ووكيل أعماله، من أجل معرفة موقفه مع فيلا، وإمكانية التعاقد معه بعد انتهاء الموسم الجاري 2025/2026.

    الإسباني يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته حاليًا مع فيلا، حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن آرسنال المتصدر، ويعتبر من المرشحين الأقوياء للفوز باللقب.

  • Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    موقف أستون فيلا من رحيل إيمري

    رغم ارتباط ريال بالعديد من الأسماء الأخرى مثل زين الدين زيدان ويورجن كلوب وأندوني إيراولا، إلا أنه وفقًا لرامون ألفاريز، فإن إيمري هو المرشح المفضل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز.

    الرغبة واضحة حاليًا، لا توجد تغييرات أخرى هذا الموسم، أربيلوا مستمر حتى ولو فقد الفريق الأمل في المنافسة على البطولات، بوجود نية لدى النادي في الحصول على الوقت الكافي لاختيار المدرب القادم.

    وفي الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد حدوث أي شيء لو ساءت الأوضاع في ريال مدريد وتراكمت النتائج المحبطة مثلما حدث ضد بنفيكا.

    إيمري الذي يرتبط بعقد مع فيلا حتى عام 2029، لا يمتلك أي شرط جزائي في عقده مع النادي الإنجليزي، ومن جانبها لا تمانع الإدارة التخلي عنه لو طلب الرحيل عن الفريق.

    وفي حالة الاتفاق على مغادرة إيمري لأستون فيلا، قد يضطر ريال مدريد لدفع رسوم انتقال للحصول على خدماته، مثلما حدث مع ناديه الحالي عندما جلبه من فياريال مقابل 6 ملايين يورو.

  • ما هو القادم لريال مدريد؟

    الفريق يعود إلى المنافسات المحلية يوم الأحد القادم، حيث يلعب أمام رايو فاييكانو، وبعدها يتوجه إلى ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا يوم 8 فبراير القادم.

    وفي 14 من نفس الشهر، يلعب الميرينجي أمام ريال سوسييداد في الليجا أيضًا، طمحًا في اللحاق ببرشلونة متصدر المسابقة حتى الآن بفارق نقطة عن غريمه المدريدي.

