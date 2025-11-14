Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

مستقبل فلورنتينو بيريز يثير ضجة كبرى .. تقارير تؤكد نيته الرحيل عن ريال مدريد وصحفي إسباني: أخبرني بالحقيقة!

جدل كبير شهدته الساعات الماضية عن رئيس ريال مدريد..

العديد من الأسماء الأسطورية ارتبطت بالعملاق الإسباني ريال مدريد، على مدار تاريخه الكبير مع عالم الساحرة المستديرة؛ سواء كانوا لاعبين ومدربين، أو حتى مسؤولين.

وعلى رأس هذه الأسماء الأسطورية التي ارتبطت بنادي ريال مدريد؛ رئيس مجلس الإدارة الحالي فلورنتينو بيريز، الذي يتولى منصبه منذ 1 يونيو 2009 وحتى الآن. 

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022AFP

    أنباء صادمة عن مستقبل فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد

    وفي هذا السياق.. انتشرت أخبار مفاجئة في الساعات القليلة الماضية؛ تفيد بأن فلورنتينو بيريز قرر التنحي عن رئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد، في الصيف القادم.

    وحسب هذه الأخبار؛ لا يريد بيريز إكمال ولايته التي تستمر حتى صيف 2028، حيث يرغب في رؤية "خلافة منظمة" لرئاسة ريال مدريد.

    ولا يهم بيريز - وفقًا لنفس الأخبار - ما إذا كان سيتم اختيار رئيس جديد للعملاق الإسباني، بالتصويت أم أي طريقة أخرى؛ بل المهم بالنسبة له هو أن تكون عملية التسليم لخليفته، منظمة.

  • حقيقة "تنحي" فلورنتينو بيريز عن رئاسة ريال مدريد

    ووسط كل هذه الأخبار.. أعلن الصحفي الإسباني خوسيه مانويل مورينو تواصله مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد؛ لسؤاله بشأن الأخبار المنتشرة، عن تنحيه من منصبه في صيف عام 2026.

    مورينو أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الجمعة، أن بيريز نفى له كل هذه الأخبار، معلنًا استمراره في منصبه كرئيس لنادي ريال مدريد رسميًا.

    وأشار مانويل مورينو إلى أن رئيس العملاق الإسباني؛ قال له بالحرف الواحد: "لم يخطر ببالي حتى الرحيل العام المقبل".

  • Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images

    تاريخ فلورنتينو بيريز مع نادي ريال مدريد

    يُعد فلورنتينو بيريز واحدًا من أبرز الشخصيات التي غيرت خريطة كرة القدم العالمية، خلال العقود الأخيرة.

    بيريز حصل على عضوية ريال مدريد في 1 أكتوبر 1961؛ قبل أن يترشح لرئاسة النادي في عام 2000.

    وبالفعل.. تم انتخاب بيريز رئيسًا لريال مدريد في 18 يوليو 2000؛ وذلك بعد حملة انتخابية قلبت الموازين، حين وعد بجلب الأسطورة البرتغالية لويس فيجو من الغريم برشلونة.

    ورغم أن الكثيرين اعتبروا وعد التعاقد مع فيجو مستحيلًا؛ إلا أن بيريز نجح في التوقيع مع اللاعب بالفعل، ليبدأ ما عُرِف لاحقًا باسم عصر "الجالاكتيكوس".

    عصر "الجالاكتيكوس" انطلق بتعاقد بيريز؛ مع فيجو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدو، إلى جانب كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والظهير البرازيلي روبرتو كارلوس وغيرهما الكثير.

    ولم يكن هذا الرئيس التاريخي للريال، مهتمًا بالنجومية فقط، بل بالهيكلة العميقة للنادي أيضًا؛ من خلال إطلاق مشاريع استثنائية، منها بيع المدينة الرياضية القديمة مقابل مبلغ مالي ضخم وبناء مدينة حديثة في "فالديبيباس".

    لكن.. فلورنتينو بيريز اضطر للاستقالة من منصبه رسميًا عام 2006، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يعود مجددًا بعد 3 سنوات فقط، وحتى وقتنا هذا.

    وبعودته في 2009 إلى ريال مدريد؛ قام بيريز بالتعاقد مع نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والنجم البرازيلي كاكا.

    وتعاقبت الأسماء والإنجازات والمشاريع في عهد بيريز، وصولًا إلى عام 2025؛ من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي وتحديث ملعب "سانتياجو برنابيو" وغيرها.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مسيرة ريال مدريد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الذي عانى في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ قرر أن يفتح صفحة جديدة في العام الرياضي الحالي، بالتعاقد مع المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

    ألونسو الذي لعب سابقًا في ريال مدريد، بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

    وودع الريال البطولة العالمية من دور نصف النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (0-4) أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مدربه لويس إنريكي.

    ومع بداية الموسم الفعلي في 2025-2026.. يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صاحب الوصافة.

    وحقق ريال مدريد الانتصار في 10 مباريات، مقابل تعادل وهزيمة في أول 12 جولة من مسابقة الدوري؛ مع تسجيل 26 هدفًا، واستقبال 10 في شباكه.

    أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي؛ يحتل عملاق العاصمة الإسبانية المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

    وحقق ريال مدريد الفوز في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة؛ قبل أن يتعرض للخسارة (0-1) أمام النادي الإنجليزي العملاق ليفربول، في الأسبوع الرابع.

