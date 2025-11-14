مستقبل فلورنتينو بيريز يثير ضجة كبرى .. تقارير تؤكد نيته الرحيل عن ريال مدريد وصحفي إسباني: أخبرني بالحقيقة!

يُعد فلورنتينو بيريز واحدًا من أبرز الشخصيات التي غيرت خريطة كرة القدم العالمية، خلال العقود الأخيرة.

بيريز حصل على عضوية ريال مدريد في 1 أكتوبر 1961؛ قبل أن يترشح لرئاسة النادي في عام 2000.

وبالفعل.. تم انتخاب بيريز رئيسًا لريال مدريد في 18 يوليو 2000؛ وذلك بعد حملة انتخابية قلبت الموازين، حين وعد بجلب الأسطورة البرتغالية لويس فيجو من الغريم برشلونة.

ورغم أن الكثيرين اعتبروا وعد التعاقد مع فيجو مستحيلًا؛ إلا أن بيريز نجح في التوقيع مع اللاعب بالفعل، ليبدأ ما عُرِف لاحقًا باسم عصر "الجالاكتيكوس".

عصر "الجالاكتيكوس" انطلق بتعاقد بيريز؛ مع فيجو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدو، إلى جانب كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والظهير البرازيلي روبرتو كارلوس وغيرهما الكثير.

ولم يكن هذا الرئيس التاريخي للريال، مهتمًا بالنجومية فقط، بل بالهيكلة العميقة للنادي أيضًا؛ من خلال إطلاق مشاريع استثنائية، منها بيع المدينة الرياضية القديمة مقابل مبلغ مالي ضخم وبناء مدينة حديثة في "فالديبيباس".

لكن.. فلورنتينو بيريز اضطر للاستقالة من منصبه رسميًا عام 2006، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يعود مجددًا بعد 3 سنوات فقط، وحتى وقتنا هذا.

وبعودته في 2009 إلى ريال مدريد؛ قام بيريز بالتعاقد مع نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والنجم البرازيلي كاكا.

وتعاقبت الأسماء والإنجازات والمشاريع في عهد بيريز، وصولًا إلى عام 2025؛ من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي وتحديث ملعب "سانتياجو برنابيو" وغيرها.