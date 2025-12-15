استغل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد لإطلاق هجوم لاذع على سلطات كرة القدم الإسبانية بشأن فضيحة نيجريرا، واصفًا هذه القضية بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم" وانتقد الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لترك ناديه "معزولاً" في سعيه لتحقيق العدالة بشأن المدفوعات المثيرة للجدل.
"كيف ننسى هذه الفضيحة" .. فلورنتينو بيريز يستغل عيد الميلاد للهجوم على برشلونة: هبطت أندية من وراء قضيتكم "نيجريرا"!
قضية نيجريرا لا تزال تلاحق كرة القدم الإسبانية
أطلق بيريز انتقادات لاذعة لحالة كرة القدم الإسبانية، مستغلاً حفل عيد الميلاد السنوي للنادي لإشعال الحرب من جديد حول "قضية نيجريرا". وفي خطاب غاضب أمام وسائل الإعلام، اتهم بيريز الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) ودوري الدرجة الأولى (La Liga) بالتخلي عن واجبهم في حماية نزاهة الرياضة، مؤكداً أن "الفساد المنهجي" الذي كشفته الفضيحة قد كلف على الأرجح أندية أخرى مكانتها في الدرجة الأولى على مدى العقدين الماضيين.
لا تزال "قضية نيجريرا"، التي تدور حول مدفوعات بلغ مجموعها أكثر من 7 ملايين يورو دفعها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا - نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام (CTA) - بين عامي 2001 و 2018، جرحًا مفتوحًا بالنسبة لإدارة ريال مدريد.
وبينما تستمر الإجراءات القانونية، أوضح بيريز أن ناديه لا ينوي ترك هذه القضية تختفي في غياهب التاريخ، بغض النظر عن الضغوط التي يمارسها المسؤولون للمضي قدمًا.
- Getty Images Sport
بيريز: "مدريد وحدها في مواجهة برشلونة"
في كلمته خلال الحفل التقليدي، بدأ بيريز بتسليط الضوء على الهيمنة المالية للنادي، مستشهداً بتقارير من شركتي Deloitte و Forbes تضع ريال مدريد في قمة الرياضة العالمية. لكن النبرة سرعان ما تحولت من الاحتفال إلى الإدانة.
وقال رئيس النادي الملكي: "عيد الميلاد هو وقت يدعونا للتفكير، لقد بنى هذا النادي تاريخه وأسطورته. نحن النادي الأعلى دخلاً في العالم وفقاً لدلويت والأكثر قيمة وفقاً لفوربس. وقد سمح لنا ذلك بأن نعيش واحدة من أنجح فتراتنا في هذه السنوات الخمس عشرة، سواء في كرة القدم أو كرة السلة.
"لكن عيد الميلاد هو أيضًا وقت للتفكير. وأكبر مصدر قلق لريال مدريد هو وضع التحكيم. كما تعلمون جيدًا، فإن الوضع الخطير للغاية الذي حدث مع قضية نيجريرا على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن يستحق العدالة".
كان إحباط بيريز واضحًا وهو يتحدث عما يعتبره مؤامرة صمت من قبل الهيئات الحاكمة. وقد كان ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي ظهر في البداية كمدعي خاص في القضية، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع برشلونة، لكن بيريز يعتقد أنها كانت ضرورية.
وأضاف بصوت عالٍ: "من غير المفهوم تمامًا أن المؤسسات تركت مدريد وحدها في هذه المعركة. كيف يمكن أن يطلب منا رئيس الحكام أن ننسى الأمر؟ كيف سننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم؟ كيف يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني أن يتصرفا بهذه الطريقة؟ من واجبهما ضمان النزاهة".
بيريز يشكك في صحة التقارير وينتقد التحكيم
كان أحد الحجج الدفاعية الرئيسية التي قدمها برشلونة هو أن المدفوعات كانت مقابل تقارير استطلاعية فنية عن الحكام. وهو تفسير دحضه بيريز باندهاش، مشيرًا إلى الرسوم الباهظة والادعاء بأن المستخدمين النهائيين المفترضين لهذه التقارير - المدربين - لم يطلعوا عليها أبدًا.
وتابع بيريز قائلاً: "قضية نيجريرا هي أخطر قضية في كرة القدم اليوم. نحن نعلم أن أكثر من 8 ملايين يورو قد دُفعت مقابل تقارير فنية عن الحكام. علاوة على ذلك، لم يتسلم المدربون هذه التقارير أبداً. من يمكنه تصديق أنهم دفعوا مقابل هذه التقارير التي لم يكن المدربون على علم بوجودها؟ هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير جذري".
لم يقتصر غضب الرئيس على المظالم التاريخية، بل ربط بشكل مباشر بين "الفساد المنهجي" في الماضي وقرارات التحكيم التي أضرت بفريق تشابي ألونسو في الموسم الحالي. وأشار بيريز إلى المباراة الأخيرة للفريق أمام ألافيس، حيث شعر أن المهاجمين النجمين فينيسيوس جونيور ورودريجو حُرموا من ركلات جزاء واضحة، مما يشير إلى ظهور اتجاه مقلق هذا الموسم.
وقال بيريز: "أمس، كان الحكم الذي أدار المباراة يهدد باتخاذ إجراءات ضد نادينا عشية نهائي كأس كوبا (في إشارة إلى حكم معين له تاريخ مثير للجدل مع النادي)، ويبدو أن العرقلة التي تعرض لها فينيسيوس ورودريجو لا تستحق ركلة جزاء. وهذا أحدث مثال في سلسلة طويلة من الأمثلة هذا الموسم".
- AFP
رئيس مدريد يسلط الضوء على الآثار الأوسع نطاقاً
ولعل الاتهام الأكثر ضرراً في خطاب بيريز كان الإشارة إلى أن الفساد المزعوم كان له عواقب ملموسة ومدمرة على الفرق الأخرى في الدوري الإسباني. واستشهد بلغة قاضي التحقيق لتوضيح خطورة الموقف.
وأكد بيريز أنه "من الممكن أن يكون بعض الأندية قد هبطت إلى دوري أدنى كضحية لقضية نيجريرا. لقد تضررت كرة القدم لدينا ويجب أن تتحقق العدالة. لا تنسوا أن قاضي التحقيق في القضية وصفها بأنها فساد منهجي. واعترف برشلونة بأن هذه المدفوعات تمت لأنها كانت ملائمة. لماذا؟ من أجل ماذا؟ سيواصل ريال مدريد الإصرار، وأنتم في وسائل الإعلام تلعبون دوراً أساسياً".