"الثنائية المثالية أمام عينيك يا بيريز!" .. هالاند يتخلص من لعنة الـ"378 دقيقة" وفشل فينيسيوس يقود ريال مدريد لقهر مانشستر سيتي

فينيسيوس ينتصر على هالاند بـ"القاضية"..

"معركة كل النجوم!".. مُسمى يستحق أن يتم إطلاقه على قمة مانشستر سيتي وريال مدريد "الأوروبية"؛ لما يملكه الناديان، من أسماء كبرى في عالم الساحرة المستديرة.

ريال مدريد حقق فوزًا مثيرًا على مستضيفه مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات ذهاب "الملحق" المؤهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

إرلينج هالاند سجل ثنائية السيتزنس، في الدقيقتين 19 و80؛ بينما أحرز ثلاثية ريال مدريد، كل من كيليان مبابي وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام في الدقائق 60 و86 2+90.

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ولعب الجناح المتألق فينيسيوس جونيور، دورًا كبيرًا في فوز فريقه ريال مدريد ضد مانشستر سيتي؛ على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف، في هذه القمة الأوروبية.

وبالتالي.. يكون العملاق الإسباني قد نجح في كسب المرحلة الأولى من "معركة كل النجوم" ضد مانشستر سيتي، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتسلط النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ الضوء على معركة هالاند وفينيسيوس، فوق أرضية ملعب "الاتحاد"، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي..