فكرة مجنونة .. إعادة توخيل الحل لإنقاذ مشروع تشيلسي الفاشل!

مجد جديد أم فشل آخر لتشيلسي؟

يستعد توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ للرحيل عن العملاق البافاري بنهاية الموسم وكشقت بعض التقارير عن إمكانية عودته لقيادة تشيلسي المتعثر منذ رحيله عنهم.

وقال توخيل بعد إقالته من تدريب البلوز: "أنا أشعر بالصدمة لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى، هذا هو النادي الذي شعرت فيه وكأنني في بيتي ويشرفني أن أكون جزءًا من تاريخه ومهما كان المستقبل بالنسبة لي، فذكريات آخر 18 شهرًا سيكون لها دائمًا مكان خاص بقلبي".

ورحل توخيل، عن تشيلسي بقرار من ملاك النادى الجدد بعد أسابيع قليلة من موسم 2022-23 وكان المدرب الألمانى يطمح إلى الاستمرار مع الفريق لسنوات قادمة والسير على خطى المدربين العظماء السير أليكس فيرجسون أو أرسين فينجر ويورجن كلوب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع استمرار تعثر تشيلسي وفشل بوتشيتينو، فى تحسين مستوى ونتائج الفريق قد يبدأ النادى الإنجليزى فى البحث عن مدرب جديد هذا الصيف، ونفس الأمر لتوخيل، الذي سيرحل عن بايرن ميونخ، وسيبحث عن وظيفة جديدة وقد يكون لدى تود بولى وشركائه، فرصة لتصحيح خطأئهم السابق وإعادة المدرب الألمانى مجددًا لقيادة البلوز.