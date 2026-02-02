AFP
فقد 3 من أصابعه وتعرض للضرب المبرح .. كواليس جديدة تُكشف عن منفذ واقعة "متفجرات" كريمونيسي وإنتر
مشجع يصاب بجروح بالغة بعد فشل جهاز متفجر
المشاهد المرعبة حدثت بعد ثلاث دقائق و 12 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني في كريمونا. مع استئناف اللعب، أُطلقت مفرقعة نارية قوية من طرف إنتر، وانفجرت بعنف على بعد بضع بوصات من حارس مرمى كريمونيسي إميل أوديرو. اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى إنتر، سقط على الأرض، وبدا عليه الذهول من جراء الانفجار.
بينما كان الطاقم الطبي يعالج الحارس المصدوم، كانت هناك مشاهد مروعة تتكشف في المدرجات. وفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، حاول الجاني، الذي تم تحديده على أنه "ذئب وحيد" وليس عضوًا في مجموعات أولتراس المنظمة، التعامل مع جهاز متفجر ثانٍ. انفجر المفرقعة النارية قبل الأوان في يده، مما أدى إلى فقدان اثنين أو ثلاثة أصابع.
ولم تنته الفوضى عند هذا الحدK تعرض الرجل المصاب للضرب على يد زملائه المشجعين في كورفا نورد قبل أن يتم نقله في النهاية لتلقي العلاج الطبي. وقد تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة ومن المتوقع أن يتم اعتقاله رسمياً بمجرد خروجه من المستشفى.
نجوم إنتر يواجهون مشجعي الأولتراس ويقاطعون التحية بعد المباراة
أثار الانفجار رد فعل فوري وغاضب من لاعبي إنتر. هرع لاعبون بارزون، منهم فيديريكو ديماركو ولاوتارو مارتينيز وأليساندرو باستوني، للتحقق من حالة زميلهم السابق أوديرو، معتذرين عن سلوك مشجعيهم.
وبدا الغضب واضحًا على وجوه اللاعبين الذين أشاروا بيدهم بشكل عنيف نحو المدرجات، مطالبين بتفسير لهذا الاعتداء. كما اقترب كريستيان كيفو، المدافع السابق لإنتر ومدرب الفريق الحالي، من كورفا، وبدا عليه الارتباك الشديد وهو يوبخ الجماهير.
في خروج كبير عن التقاليد، قرر لاعبو إنتر بشكل جماعي عدم القيام بالتحية المعتادة لـلجمهور بعد فوزهم. أوضح المدافع أليساندرو باستوني أن القرار كان موقفًا ضد العنف.
وقال باستوني: "كان هناك قلق كبير على صحة إميل. لم نفكر بالتأكيد في العقوبات المتعلقة بالنتيجة؛ فهذا ليس صحيحًا ولا إنسانيًا. هذه أشياء لا يجب أن تحدث أبدًا. كان قرارًا [عدم تحية المشجعين] لأن هناك أشياء معينة لا يجب أن توجد في العالم بشكل عام. هناك بالفعل الكثير من العنف كل يوم، ونريد أن ننقل روح المنافسة الصحية".
ماروتا يطالب بالعدالة بينما يُشاد بأوديرو لمهنيته
سارع رئيس إنتر بيب ماروتا إلى إدانة الحادث، مبتعداً عن قيم النادي من تصرفات الفرد المعني. على الرغم من عدم تعليق المباراة، إلا أن إدارة النادي شعرت بالحرج من الحادثة التي وقعت أمام رئيس الدوري، إزيو سيمونيلي.
وقال ماروتا: "أود أن أشجب وأدين هذا التصرف غير المعقول الذي لا علاقة له بقيم الرياضة". "السلطات تحقق في الأمر؛ يبدو أنه كان تصرفًا منفردًا وسيتم تحديد هوية المسؤول عنه. ومع ذلك، يجب أن تكون الإدانة صريحة وكاملة".
كما أشاد ماروتا بأوديرو، الذي تمكن من النهوض ومواصلة المباراة على الرغم من صدمة الانفجار. وأضاف الرئيس: "يجب التأكيد على احترافية أوديرو؛ فقد نهض على الفور وأكمل المباراة".
تهديد إغلاق ملعب سان سيرو يلقي بظلاله على مواجهة يوفنتوس
قد تمتد تداعيات أعمال العنف التي وقعت يوم السبت إلى الملعب في المباراة القادمة لإنتر على أرضه. يستعد النادي الآن لقرار تأديبي من القاضي الرياضي، مع احتمال فرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو. لكن الخوف الأكبر هو إغلاق جزئي للملعب.
قواعد المسؤولية الصارمة في الدوري الإيطالي تعني أن كورفا نورد قد يُطلب إغلاقها في المباراة القادمة على أرضها في الدوري الإيطالي، والتي ستكون مباراة ديربي إيطاليا ضد غريمها اللدود يوفنتوس. مثل هذا الحظر سيحرم إنتر من دعم جماهيره الأكثر صخبًا في واحدة من أهم المباريات في الموسم.
كانت الأجواء في المدرجات متوترة بالفعل قبل الانفجار. فقد رفع المشجعون لافتة تبدو وكأنها احتجاج على أوكتري، مالكي النادي، كتب عليها: "في الانتصارات وفي الشدائد، أيها المدرب والفريق، نحن إلى جانبكم" - وهي رسالة استبعدت بشكل واضح المالكين. ومع ذلك، فإن "الفعل غير المعقول" الذي تلا ذلك قد حوّل التركيز الآن بالكامل من الاحتجاجات المؤسسية إلى العنف الإجرامي، تاركًا النادي يواجه العواقب.
