إنتر سار على خطاهم.. فرق كبرى حسمت ألقابها التاريخية أمام غريم "الديربي!"

هذه الفرق حسمت ألقابًا هامة في ديربيات مثيرة

حقق نادي إنتر ميلانو لقب الدوري الإيطالي للمرة 20 في تاريخه، ليسدل الستار على موسم رائع محليًا بالنسبة للنيراتزوري قبل 5 جولات كاملة من نهاية الموسم.

وأحرز رجال المدرب سيموني إنزاجي اللقب بعدما تفوقوا بفارق 17 نقطة على المنافس المباشر والأبدي ميلان، وجعلوا اللحاق به مستحيلًا من الناحية الحسابية.

لكن الأكثر إثارة في تحقيق إنتر للقب، كان الحصول عليه أمام ميلان بالذات في مباراة مباشرة بـ"ديربي الغضب" وعلى ملعب سان سيرو.. يا لها من تفاصيل!.

الألقاب التي تحسم في ديربيات من هذا النوع يكون لها مذاق مختلف بالنسبة للجماهير، ولذا نستعرض لكم ألقابًا حسمت بديربيات مثيرة عبر التاريخ.