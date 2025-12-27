"فعلت ما طلبه مني هالاند وأعرف قدراتي".. ريان شرقي يكشف عن سبب احتفاله بهدفه أمام نوتنجهام

انضم شرقي إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، قادمًا من نادي ليون الفريق، وأحدث تأثيرًا كبيرًا على فريق مانشستر سيتي الذي استعاد قوته بسرعة بعد هزيمتين متتاليتين أمام نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن في نهاية نوفمبر.
بعد أدائه البطولي كهداف وصانع أهداف ضد نوتنجهام، رفع شرقي رصيده إلى خمسة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في ما أصبح سريعًا أحد أفضل المواسم التي قدمها لاعب لم يسبق له أن لعب في إنجلترا.
وبعد أن أبدى ثقة كبيرة بنفسه بعد أن أبدع مرة أخرى مع مانشستر سيتي، كان النجم الفرنسي سعيدًا بإظهار مواهبه العديدة في الفوز على نوتنجهام، الذي كان أيضًا الفوز الرابع على التوالي لفريقه خارج أرضه.
وقال شيركي لبرنامج "ماتش أوف ذا داي " على قناة بي بي سي بعد صافرة النهاية: "كنا نعلم أن المباراة في نوتنجهام ستكون صعبة للغاية لأن فورست فريق جيد جدًا. نحن فخورون للغاية بالفوز في هذه المباراة".
وتابع: "أنا أعرف قدراتي. لقد مررت كرة جيدة إلى رايندرز الذي سجل هدفًا رائعًا. أنا فخور جدًا بالفريق لأن اليوم حققنا فوزًا كبيرًا. عندما تأتي إلى هنا، تعلم أن فريق نوتنجهام فورست فريق كبير يضم العديد من اللاعبين الجيدين. أنا فخور جدًا بتسجيل هدف لفريقي لأن الموسم طويل ونحتاج إلى كل النقاط".