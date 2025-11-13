"شتموا والدتي" تورّط فريق لامين يامال في اشتباكات كبيرة .. ومفاجأة حول أرباحه في دوري الملوك!

من جانبه، تحدث جمال أجاوة، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الملوك، عن الفوائد الاقتصادية العائدة من البطولة، بقوله إن الدوري يعتمد إنتاج كرة القدم وممارستها، كما هو الحال في ألعاب الفيديو، ويعتمد على البث المجاني الذي يستهدف الجمهور الشاب.

على ملعب فيلودروم في مارسيليا، سيتواجد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ولكن ليس كمدرب، بل سيقدم المشورة لمنشئ محتوى - لم يفصح عن اسمه بعد - حول اختيار الفريق الفرنسي، الذي سيسافر إلى البرازيل في أوائل عام 2026، لخوض منافسات النسخة الثانية من كأس العالم للملوك، في الفترة بين 3 و17 يناير.

وحدد المنظمون مباراتين بين الأساطير في السابع من ديسمبر المُقبل، وهما ريال مدريد وبرشلونة، فيما تم الكشف عن اثنين فقط من المشاركين حتى الآن، وهما زين الدين زيدان للريال، وجيرارد بيكيه لبرشلونة.

وتحدث رئيس الرابطة، لصحيفة "ليكيب" حول نظام البطولة، والمواجهة المرتقبة، قائلًا إنه سيكون حدثًا كرنفاليًا، يشهد حفلات موسيقية.

ونوّه أجاوة إن "كينجز ليج" تعتمد على جمهور الشباب، حيث أن 85% من نسبة المتابعين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويحبون التفاعل عبر الهواتف المحمولة، مضيفًا أنه يجب أن يحدث شيء ما كل 2-3 دقائق في المباريات، وتغيير قواعد اللعبة بانتظام لتجنب الملل، كون المتابعين يعشقون التفاعل مع اللافتات ومنشئي المحتوى ويحبون الأحداث التي تسير بسرعة.

وأضاف أجاوة أنه تم اختيار منصات التواصل الاجتماعي على غرار Twitch وYoutube، من أجل البث، ليست بالأمر الهين، مضيفًا أن البطولة مصممة بشكل مثالي للهاتف المحمول، وتسمح بمد يد العون إلى منشئي المحتوى الذين يمكنهم التفاعل مع الجماهير، وهذا ما لا يستطيع المعلقون في التليفزيون فعله.