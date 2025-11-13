Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
محمود خالد

"شتموا والدتي" تورّط فريق لامين يامال في اشتباكات كبيرة .. ومفاجأة حول أرباحه في دوري الملوك!

مفاجأة حول مشاركة لامين يامال في "كينجز ليج"..

في ظل الاتجاه العالمي الجديد نحو بطولة "دوري الملوك"، والتي تفتح آفاقًا جديدة في كرة القدم، تساهم في انتشار أسماء ليست معروفة للجميع سوى كصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لاعبين مغمورين، نجد لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بطلًا لقصة جديدة، ليس في الملاعب العادية، وإنما في تلك اللعبة.

فريق لامين يامال، في دوري الملوك، والذي يدعى "لا كابيتال"، كان في مواجهة أمام بورسينوس، إلا أن المباراة انتهت بواقع مؤسف، تمثل في اشتباكات بين جماهير الفريقين.

    وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى اندلاع اشتباكات بين مشجعي "لا كابيتال"، المدعوين لمؤازرة الفريق في ربع النهائي، مع مشجعي جوانيار، بعد خسارة فريق لامين يامال للدور ربع النهائي. تلك المشاجرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عكست حالة من انعدام الأمن.

    أجواء الاشتباكات شهدت أيضًا، مواجهة بين جوانيار وموها، ابن عم لامين يامال، حينما رد رئيس بورسينوس بفظاظة على إهانات من قِبل الجمهور.

    ونشبت حالة من الفوضى، في ظل احتفال فريق إيباي يانوس وجوانيار، بوصوله إلى نصف النهائي، بعد فوزه في مباراتين أمام فريق إكس باير ولا كابيتال، من قلب ملعب كوبرا أرينا.

  • "هاجموا والدتي"

    وبينما كان جوانيار يودع لاعبي "لا كابيتال" بالتحية، توجه إلى الجمهور ووجه إليهم حركات بذيئة في المدرجات، وكأنها إشارة تحدٍّ، بينما كانت الجماهير ترد بلفظ خارج لوالدته.

    وقام موها، ابن عم لامين يامال، بمواجهة جوانيار، ليسأله "لما تفعل ذلك معهم؟"، ليرد الأخير، الذي بدا عليه الانزعاج "لقد أهانونا طوال المباراة، وهذا ليس صائبًا، إنهم يهاجمون والدتي".

    مواجهة بين الأساطير في دوري الملوك

    من جانبه، تحدث جمال أجاوة، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الملوك، عن الفوائد الاقتصادية العائدة من البطولة، بقوله إن الدوري يعتمد إنتاج كرة القدم وممارستها، كما هو الحال في ألعاب الفيديو، ويعتمد على البث المجاني الذي يستهدف الجمهور الشاب.

    على ملعب فيلودروم في مارسيليا، سيتواجد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ولكن ليس كمدرب، بل سيقدم المشورة لمنشئ محتوى - لم يفصح عن اسمه بعد - حول اختيار الفريق الفرنسي، الذي سيسافر إلى البرازيل في أوائل عام 2026، لخوض منافسات النسخة الثانية من كأس العالم للملوك، في الفترة بين 3 و17 يناير.

    وحدد المنظمون مباراتين بين الأساطير في السابع من ديسمبر المُقبل، وهما ريال مدريد وبرشلونة، فيما تم الكشف عن اثنين فقط من المشاركين حتى الآن، وهما زين الدين زيدان للريال، وجيرارد بيكيه لبرشلونة.

    وتحدث رئيس الرابطة، لصحيفة "ليكيب" حول نظام البطولة، والمواجهة المرتقبة، قائلًا إنه سيكون حدثًا كرنفاليًا، يشهد حفلات موسيقية.

    ونوّه أجاوة إن "كينجز ليج" تعتمد على جمهور الشباب، حيث أن 85% من نسبة المتابعين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويحبون التفاعل عبر الهواتف المحمولة، مضيفًا أنه يجب أن يحدث شيء ما كل 2-3 دقائق في المباريات، وتغيير قواعد اللعبة بانتظام لتجنب الملل، كون المتابعين يعشقون التفاعل مع اللافتات ومنشئي المحتوى ويحبون الأحداث التي تسير بسرعة.

    وأضاف أجاوة أنه تم اختيار منصات التواصل الاجتماعي على غرار Twitch وYoutube، من أجل البث، ليست بالأمر الهين، مضيفًا أن البطولة مصممة بشكل مثالي للهاتف المحمول، وتسمح بمد يد العون إلى منشئي المحتوى الذين يمكنهم التفاعل مع الجماهير، وهذا ما لا يستطيع المعلقون في التليفزيون فعله.

    كيف يكسب يامال من دوري الملوك؟

    وكشف أجاوة عن مفاجأة تتعلق بـ"دوري الملوك"، بأن جيرارد بيكيه، مؤسس هذا المشروع، لا يزال يبحث عن إقناع نجوم الكرة الحاليين بالمشاركة فيها.

    وأضاف "لامين يامال لا يحصل على سنت واحد من دوري الملوك، أو نيمار. السبيل الوحيد لكسب المال هو بيع فرقهم، وقد يكسبون المال بالتأكيد من الرعاة، ولكن السبب الحقيقي لمشاركتهم هو المرح".

    وتابع أجاوة "لدينا اتفاقية مع لامين يامال وأساطيرنا، نقدم لهم امتيازًا مقابل التزامهم بتمثيل البطولة، لكن هناك لاعبين آخرين لا يريدون هذا النظام، ويرددون "أريد مليون هنا ومليون هناك".

    ونوّه رئيس الرابطة، إن الهدف الرئيس هو البحث عن فعالية النموذج، مثل لامين يامال على سبيل المثال، فهو يشارك بالمستوى الذي يريده، وينتج المحتوى الذي يرغب به، وبالتالي فإن قيمة فريقه هي التي تعتمد عليها.

    ومن المنتظر أن يشارك أساطير جدد في دوري الملوك، هذا الموسم، على غرار رونالدو ومارسيلو وكريستيان فييري وويسلي شنايدر، كما أن البطولة التي انطلقت في إسبانيا والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وجدت ساحة جديدة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما ينتظر أن تتعامل مع الولايات المتحدة في العام المُقبل.

