دوري الملوك "كاسر الملل" .. إمبراطورية "الحريفة" التي بناها بيكيه لتحدي "كرة الأثرياء" وتلبية ادعاءات بيريز!

دوري الملوك بنظامه البسيط الذي يقدم لنا نموذجًا من "العشوائية" المنظمة، أثبت مرة أخرى أنه ليس من الضروري أن تكون مشهورًا حتى تمارس كرة القدم ويراك العالم، ولست بحاجة إلى البدء من الصغر في الأكاديميات والكفاح لإثبات نفسك والحصول على الفرصة والدخول في سباق قد تتعرض فيه للظلم.

الأسماء التي شاهدناها في دوري الملوك بكل النسخ سواء في الشرق الأوسط أو جميع القارات العالم، ليست معروفة للجميع سوى كصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أو لاعبين مغمورين.

الفكرة ليست جديدة، هناك العديد من المقترحات الأخرى التي ظهرت ودورات تمت إقامتها في ملاعب خماسية بالصالات، من أجل فتح مجالًا جديدًا لممارسة اللعبة على مستوى مقارب من كرة القدم الاحترافية، ولكن كافة تلك الأفكار فشلت ولم ينجح سوى ما خرج لنا به بيكيه.

الشكل والتنظيم والانتشار وكل شيء، يجبرك على التعامل مع الفكرة بجدية، على أنها متنفسًا للخروج من الإطار التقليدي لكرة القدم بقوانينها التي أصابت البعض بالملل، وتقنية الفيديو التي قتلت بعض متعتها، والنزاع المستمر حول اقتراح السوبر ليج.

دوري الملوك على موقع الرسمي يفتح الباب أمام الجميع للانضمام إلى البطولة من خلال خاصية "tryouts"، وذلك من أجل الخضوع للاختبارات للتواجد ضمن مجموعة من أشهر المؤثرين في العالم، وهنا المشكلة، لماذا المؤثرين هم من يتصدرون المشهد؟

ربما هم العنصر الأقوى لتسويق هذه البطولة ونشرها في مختلف أنحاء العالم، ووجودهم يبدو ضروريًا بهدف ترويجي، حتى وإن لم يكن مستواهم الكروي هو الأفضل، وبالتأكيد هناك مواهب أفضل لا تمتك نفس الشهرة بمواقع التواصل الاجتماعي يمكنها رفع مستوى المنافسات.

وهو ما يضعنا أمام خيار آخر تم الاستعانة بهم بالنجوم السابقين والأساطير الذين اعتزلوا، للحصول على فرصة للتواجد بقوة على الساحة من جديد، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يوفقوا في مسيرتهم الكروية، ولا يزال لديهم القدرة على العطاء خارج عالم الاحتراف الشاق والصعب، من خلال بطولة أقل تنافسية.

كلما ازداد عدد هؤلاء في المستقبل، سيكون الاعتماد على المؤثرين أقل، ويمكن ظهور عدد أكبر من الأشخاص العاديين، الذين سيحصلون على فرصة التواجد في محفل دولي واسع الانتشار لامتلاكهم الموهبة فقط.