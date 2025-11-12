دوري الملوك "كاسر الملل" .. إمبراطورية "الحريفة" التي بناها بيكيه لتحدي "كرة الأثرياء" وتلبية ادعاءات بيريز!

في ساعات متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، تفاعل الجمهور العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مواجهات شرسة ومثيرة، لم تكن في دوري أبطال أوروبا أو الدوريين الإسباني أو الإنجليزي، بل في دوري الملوك!
المواجهات كانت في نسخة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الابتكار الذي خرج بيه جيرارد بيكيه لنا، حيث تصدر فريق "تربو" المصري المشهد بعد فوزه المثير على فريق "ثري بي سي" بقياد الأردني عبسي 7/5 في إطار ربع النهائي.
وبعدها خسر تربو من "دي آر 7" بقيادة دربحة بنتيجة 6/3 ليتأهل إلى النهائي، من أجل اللعب أمام "إف دبليو زد" الذي يقوده فواز، بعد تغلبه على "إس إكس بي" بقيادة السعودي شونج بونج بنتيجة 2/1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي.
لحظة واحدة .. تربو، شونج بونج، فواز وعبسي؟ أين كيليان مبابي وإرلينج هالاند ومحمد صلاح وبيب جوارديولا وتشابي ألونسو وآرني سلوت وغيرهم؟
ما حدث كان دليلًا، على أن كرة القدم ستجذب انتباه الجميع، حتى وإن كان من يلعبها مجرد مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعة من أصدقائهم المجهولين، وهنا كانت فكرة بيكيه وصديقه المؤثر إيباي يانوس!