"لدي فريق رائع ولن نبرم صفقات!".. أربيلوا يعترف بعجزه في مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور

لم تقتصر الأيام الأولى لأربيلوا في منصبه الجديد على الأسئلة التكتيكية فحسب، بل شملت أيضًا التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتشرت لقطات للمدرب وهو يصل إلى أول مباراة له في البرنابيو بعد أن تم تصويره وهو يقف بوقار أمام خزانة ألقاب دوري أبطال أوروبا الخاصة بالنادي.
سخر مشجعو الفرق المنافسة من هذه اللحظة ووصفوها بأنها مادة للتهكمات في الصحافة الإسبانية، حيث أشار النقاد إلى أنها كانت لفتة استعراضية.
لكن أربيلوا دافع بقوة عن تصرفه، مشيرًا إلى أهمية تراث النادي ومقارنته بأسطورة من أساطير التدريب.
وأوضح: "في تلك اللحظة بالذات، شعرت بتاريخ ريال مدري، في ذلك اليوم، رأيت [كارلو] أنشيلوتي ينشر صورة من نفس المكان. إذا توقف هناك، فمن المستحيل ألا أتوقف أنا أيضًا".
ورفض السخرية، مضيفًا: "بالنسبة للانتقادات، أنا أركز على ما يجب أن أفعله، على عملي ومساعدة اللاعبين".