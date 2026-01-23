"لدي فريق رائع ولن نبرم صفقات!".. أربيلوا يعترف بعجزه في مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور

بالإضافة إلى مستقبل مهاجمه النجم، واجه أربيلوا أيضًا أسئلة بشأن التعزيزات المحتملة للفريق ككل. مع معاناة ريال مدريد من موسم مضطرب أدى إلى رحيل ألونسو، أشار الكثيرون إلى أن الافتقار إلى العمق هو مشكلة حرجة. ومع ذلك، رفض أربيلوا بشدة المطالبة علنًا بضم لاعبين جدد، واتخذ بدلاً من ذلك نهجًا يعتمد بشكل كبير على الموارد الداخلية للنادي.

عندما سُئل عما إذا كان الفريق بحاجة إلى تعزيزات في سوق الانتقالات، تجنب أربيلوا الإجابة، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أكاديمية "لا فابريكا" الشهيرة.

"لدي فريق استثنائي"، أكد أربيلوا ثم أضاف: "إذا كان هناك أي نقص، فلدينا أكاديمية شبابية رائعة، كما كان الحال دائمًا في تاريخ ريال مدريد".

عندما سُئل للمرة الثانية عما إذا كان قد طلب الدعم من مجلس الإدارة، أغلق أربيلوا باب الأسئلة تمامًا وقال: "أعتقد أن هذا السؤال لا علاقة له بي، لكنني أكرر، أعتقد أن لدي فريقًا استثنائيًا".

كانت هذه إشارة واضحة إلى أن المدرب الجديد ينوي العمل بالأدوات المتاحة له بدلاً من البحث عن حلول خارجية.