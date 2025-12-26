غياب هذا النجم المفاجأة الأكبر .. فريق "جول" لموسم 2025-2026 حتى الآن

في ألمانيا، لدينا سباق آخر بين فريقين في الدوري الألماني، حيث يتصدر بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني الترتيب بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند. لكن الأمور لا تسير كما هو متوقع في الدوري الفرنسي، حيث يواجه باريس سان جيرمان تحديًا على صدارة الترتيب من قبل لينس المفاجئ، بينما أظهر مرسيليا وليل حتى الآن الثبات اللازم لمواصلة المنافسة على اللقب الفرنسي.

لكن الدراما الأكبر تحدث في الدوري الإيطالي، حيث لا يفصل بين الفرق الخمسة الأولى سوى أربع نقاط، مع تقدم إنتر حاليًا على غريمه التقليدي ميلان، وحامل اللقب نابولي، وروما الذي تحسن أداؤه بشكل كبير، ويوفنتوس الذي عاد للمنافسة مؤخرًا.

في الوقت نفسه، هناك فريقان يتنافسان على اللقب في الدوري الإسباني، حيث يتقدم برشلونة حاليًا على ريال مدريد، بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز، برز آرسنال مرة أخرى في الصدارة ويبدو أن لديه قوة حقيقية هذه المرة، على الرغم من أن مانشستر سيتي يلاحقه عن كثب بعد عودته إلى مستواه الأفضل، كما أن أستون فيلا يقاتل أيضًا في الصدارة حيث يواصل تحسنه عامًا بعد عام تحت قيادة أوناي إيمري.

يتصدر آرسنال أيضًا جدول الدوري الأوروبي، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ. خلفهم، لا تزال المنافسة على المراكز الثمانية الأولى والتأهل التلقائي إلى دور الـ16 مفتوحة للغاية قبل الجولتين الأخيرتين، حيث يتواجد ليفربول ودورتموند وتشيلسي وبرشلونة جميعًا تحت خط التأهل.

ولكن من هم اللاعبون الأكثر تميزًا؟ قامت GOAL بتشكيل فريقنا الأوروبي للموسم 2025-26 حتى الآن، بناءً على إحصائيات كل لاعب على حدة وقدرتهم على وضع معايير التميز للفرق التي تسعى للفوز بالألقاب...