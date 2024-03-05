فرصته الأخيرة؟.. إقالة توخيل قد تضر ببايرن ميونخ أكثر!

هل تكون مواجهة لاتسيو الأخيرة لتوخيل مع البايرن؟

يقترب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ من الرحيل عن الفريق بسبب النتائج الكارثية والمستوى الضعيف للعملاق البافاري منذ بداية الموسم، ولكن الحقيقة أن مشاكل البايرن بدأت قبل وصول المدرب الألمانى بالعام الماضي.

وبعد خسارة بايرن ميونخ للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة منذ تسع سنوات، اعترف لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، بأنه شعر كما لو أنهم محاصرون في "فيلم رعب" لا ينتهي.

وأكد بايرن ميونخ أن المدرب توماس توخيل، سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ولم يكن هذا القرار مفاجئًا لتوخيل، حيث كان مهدد بالإقالة حتى قبل الخسارة المفاجئة في نهاية الأسبوع الماضي أمام بوخوم.

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وفى الحقيقة إن قرار تأجيل إقالة توخيل، لنهاية الموسم أمر محير ولكن تم الاستقرار على استمراره بسبب صعوبة العثور على بديل مناسب له في هذه المرحلة من الموسم.