"فرصة عمل براتب مليون يورو!".. نادٍ سعودي يبحث عن لاعب خط وسط بموقع توظيف عبر الإنترنت

أعلن موقع التوظيف الرياضي المتخصص FutbolJobs عن طرح عرض عمل جديد قادم من المملكة العربية السعودية، يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط للانضمام إلى أحد أندية الدرجة الأولى السعودية، في خطوة تعكس استمرار الجاذبية المتزايدة للدوري السعودي على مستوى استقطاب اللاعبين من مختلف الأسواق الكروية.
وبحسب ما أورده الموقع، فإن العرض موجّه تحديدًا للاعبين الذين يشغلون مركز لاعب الوسط الدفاعي، على أن يكون المرشح قادرًا على تلبية مجموعة من الشروط الفنية والإدارية التي وضعها النادي الراغب في التعاقد. ويُعد هذا الإعلان واحدًا من أبرز العروض المتداولة حاليًا، ليس فقط بسبب طبيعة الدوري، ولكن أيضًا بسبب المقابل المالي الكبير المعروض.