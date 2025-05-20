فرصة أخرى والكلمة له.. ريال مدريد يحدد خطته بشأن أندري لونين!

الحارس الأوكراني يريد بعض دقائق اللعب المنتظمة

اختتم الحارس الأوكراني أندري لونين موسم 2024-2025 بعلامات استفهام، في ظل تيبو كورتوا الذي سد كل المنافذ على عودة لونين إلى حراسة عرين الملكي الذي كان قد وصل إليه في موسم 2023-2024.

لم يتبقَّ لريال مدريد سوى جولة واحدة لاختتام هذا الموسم، وسيغادر دون التتويج بأي بطولة، لذا فإن نهاية الموسم، على الأقل باستثناء كأس العالم للأندية، ستكون سلبية، لدرجة أن أنشيلوتي سيفقد منصبه، وسيحل تشابي ألونسو محله.

يجب على ريال مدريد استضافة ريال سوسييداد في البرنابيو. وإذا كان لديهم أي أهداف متبقية في الدوري الإسباني، فسيكون جعل مبابي هدافًا للدوري الإسباني وضمان فوز كورتوا بكأس زامورا مرة أخرى، رغم أن الأخيرة أصبحت أكثر تعقيدًا منذ أن استقبلت شباكه أربعة أهداف في الكلاسيكو.