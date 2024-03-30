فرصة العمر! قمة مانشستر سيتي وآرسنال بوابة أرتيتا الذهبية لمقارعة جوارديولا وكلوب

فرصة ذهبية لأرتيتا لبلوغ القمة!

أمام فريق آرسنال فرصة مثالية للاقتراب أكثر وأكثر من لقب بطولة الدورى الإنجليزي عندما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي غدًا الأحد فى قمة مباريات البطولة.

وحصل فريق آرسنال على أكبر عدد من النقاط فى آخر ثماني مباريات، وسجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط وهو الفريق الأكثر تألقًا الآن في الدوري الإنجليزي.

وسيدخل آرسنال مواجهة مانشستر سيتي غدًا الأحد على ملعب الاتحاد بثقة كبيرة في سعيهم نحو تحقيق أول لقب في الدوري الإنجليزي منذ عام 2004، على عكس الموسم الماضي الذين تعرضوا فيه لثلاث تعادلات متتالية، قبل الهزيمة الكاسحة بنتيجة 4-1 أمام فريق بيب جوارديولا، وفى النهاية توج مانشستر سيتي بلقب البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 من النهاية يحتل فريق آرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.

وهذه المرة لن يكون لدى مايكل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال أي أعذار مقبولة إذا فشل الجانرز خاصة بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة التي أضعفت حامل اللقب.