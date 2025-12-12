FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP
Leonardo Gualano و بلال محمد

فرحته بالعودة لم تكتمل .. شبح الإصابات يزور بوجبا مع موناكو

بول بوغبا يعاني من مشكلة في الركبة: قد لا يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الدوري ضد مرسيليا.

تلقى بول بوجبا، صدمة بعد إصابته في الركبة مما يجعله يغيب عن فريقه موناكو، في آخر مباريات عام 2025 بالدوري الفرنسي والمقرر إقامتها أمام مارسيليا.

    مشكلة في الركبة

    تواجد بول بوجبا، في قائمة موناكو، التي واجهت جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، لكنه بقي على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة، بسبب مشكلة في الركبة منعته من المشاركة.

  • تفاصيل الإصابة

    وأوضح مدربه طبيعة وتفاصيل إصابة النجم الفرنسي، وقال: "بوجبا يعاني من شد في وتر الركبة. لا يتعلق الأمر بمشكلة خطيرة، لكنها تفاقمت يوم الثلاثاء أثناء الإحماء. عاد اليوم فقط إلى التدريبات للمرة الأولى وسنرى ما إذا كان سيكون جاهزًا للمباراة القادمة".

    عودة تدريجية

    بعد أن تجاوز عقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات، قرر بول بوجبا الصيف الماضي العودة إلى موناكو.

    تأخر عودته إلى الملاعب عدة مرات بسبب عدم استكماله للياقته البدنية وبعض المشاكل الجسدية، لدرجة أنه لم يشارك في أول مباراة له هذا الموسم إلا في 22 نوفمبر الماضي في مباراة الدوري على ملعب رين.

    لعب بوجبا ثلاث مباريات حتى الآن، جميعها في الدوري الفرنسي، بواقع 30 دقيقة تقريبًا.

    في آخر مباراة خسرها الفريق في الدوري ضد بريست، بقي في الملعب لمدة 21 دقيقة، محققاً بذلك أعلى معدل دقائق لعب له هذا الموسم.

  • فرصة أخيرة

    في حالة عدم تمكن بوجبا من المشاركة في المباراة القادمة في الدوري ضد مرسيليا، فإن عام 2025 لن ينتهي تلقائيًا بالنسبة له.

    ففي الواقع، سيعود موناكو إلى الملعب في 21 ديسمبر لمواجهة أوكسير في دور الـ16 من كأس فرنسا.

