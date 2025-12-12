فرحته بالعودة لم تكتمل .. شبح الإصابات يزور بوجبا مع موناكو

بعد أن تجاوز عقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات، قرر بول بوجبا الصيف الماضي العودة إلى موناكو.

تأخر عودته إلى الملاعب عدة مرات بسبب عدم استكماله للياقته البدنية وبعض المشاكل الجسدية، لدرجة أنه لم يشارك في أول مباراة له هذا الموسم إلا في 22 نوفمبر الماضي في مباراة الدوري على ملعب رين.

لعب بوجبا ثلاث مباريات حتى الآن، جميعها في الدوري الفرنسي، بواقع 30 دقيقة تقريبًا.

في آخر مباراة خسرها الفريق في الدوري ضد بريست، بقي في الملعب لمدة 21 دقيقة، محققاً بذلك أعلى معدل دقائق لعب له هذا الموسم.