بعد رحيله عن النصر .. ستيفانو بيولي يطارد نجم الأهلي لضمه إلى فريقه الجديد

الحديث عن مستقبل نجم الأهلي تزايد كثيرًا في الأيام الماضية..

بعد رحيله عن عملاق الرياض النصر وعودته إلى إيطاليا من بوابة نادي فيورنتينا؛ وجّه المدير الفني ستيفانو بيولي أنظاره إلى دوري روشن السعودي، من أجل دعم صفوف فريقه الجديد.

النصر فسخ عقد بيولي بـ"التراضي"، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ والذي خرج فيه الفريق بـ"صفر الألقاب"، مع الفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".

بعدها.. قرر المدير الفني الإيطالي العودة إلى بلاده مجددًا؛ حيث وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2028.