الفصل الثالث للأسطورة في روما .. فرانشيسكو توتي من إداري إلى صدامي ثم لم شمل محتمل!

ردًا على كلمات توتي، ردّ روما بنسخته الخاصة من الوقائع، فعقب إعلان فرانشيسكو توتي اليوم استقالته من النادي وعدم قبوله دور المشرف الفني على فريق الكرة، أصدر روما البيان الرسمي التالي..
"يشعر النادي بمرارة شديدة لدى علمه بأن فرانشيسكو توتي أعلن مغادرة الشركة وعدم تولّي منصب المشرف الفني في روما. كنا قد عرضنا عليه هذا الدور بعد رحيل مونشي وكنا لا نزال ننتظر ردًا.
نعتقد أن الدور الذي عُرض على فرانشيسكو هو من أعلى الأدوار ضمن هيكلنا الإداري: وهو منصب يتطلب بطبيعة الحال تفانيًا والتزامًا كاملين، كما هو متوقع من جميع المسؤولين داخل النادي. كنا مستعدين للتحلي بالصبر مع فرانشيسكو ومساعدته على تطبيق هذا التحول من لاعب كبير إلى إداري كبير. إن دور المشرف الفني هو المنصب الذي كنا نعتقد أنه يمكنه أن ينمو فيه، والذي عرضنا أن ندعمه خلال مرحلة التأقلم.
ورغم أننا نتفهم مدى صعوبة قراره بمغادرة روما بعد ثلاثين عامًا، فلا يسعنا إلا أن نلاحظ أن تصوره للوقائع والخيارات التي اعتمدها النادي خيالي وبعيد عن الواقع. وبخصوص الإشارات المتكررة إلى احتمال عودته مع تسلم ملكية جديدة، إضافة إلى المعلومات التي جمعها هو نفسه حول العالم بشأن جهات مهتمة بالنادي، نأمل ألا يكون ذلك تمهيدًا غير مناسب لمحاولة استحواذ: وهو سيناريو قد يكون حساسًا للغاية بالنظر إلى أن روما شركة مدرجة في البورصة. لا تنوي الملكية عرض روما للبيع الآن أو في المستقبل. نتمنى لفرانشيسكو التوفيق فيما سيقرر القيام به".