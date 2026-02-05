Goal.com
الفصل الثالث للأسطورة في روما .. فرانشيسكو توتي من إداري إلى صدامي ثم لم شمل محتمل!

قد يعود فرانشيسكو توتي إلى الإدارة في روما، وهو منصب شغله بالفعل لمدة عامين في الماضي وانتهى بالرحيل العاصف في صيف 2019. لكن ما الذي لم ينجح حينها؟ إعادة بناء الوقائع..

فرانشيسكو توتي وروما، علاقة عاطفية مقدّر لها أن تدوم إلى الأبد، لكنها لم تكن قريبة كما هي الآن من كتابة الفصل الثالث من قصتهما.

بعد المسيرة الاستثنائية كلاعب كرة قدم، والفترة الأقل سعادة كإداري في نادي الذئاب، قد يعود فرانشيسكو توتي مجددًا إلى النادي الذي وُلد ونشأ فيه كرويًا، ليصبح أسطورة فيه.

وقد أقرّ بذلك كلاوديو رانييري، الذي كشف أن عائلة فريدكين وتوتي يتحدثون بهدف التوصل إلى اتفاق. لكن كيف جرت مغامرة توتي كإداري في روما ولماذا انتهت؟

  • بداية المسيرة الإدارية في روما

    في 17 يوليو 2017، بعد بضعة أشهر من اعتزاله كرة القدم، أصبح فرانشيسكو توتي رسميًا مسؤولًا إداريًا في روما بقيادة بالوتا. 

    وقتها قال توتي: «انتهى الجزء الأول من حياتي كلاعب كرة قدم، والآن يبدأ جزء آخر أكثر أهمية. سأحتاج إلى وقت لأفهم أي دور يناسبني أكثر. لهذا سأضع نفسي تحت تصرف النادي. كيف ستنادونني؟ فرانشيسكو، كما هو الحال دائمًا».

  • دور توتي في روما

    منذ البداية كان لتوتي دورٌ في الظل نوعًا ما داخل روما. تمثّلت مهمته في القيام بدور حلقة وصل بين الإدارة وغرفة الملابس، لكن قلّة الوضوح حول دوره ومهامه بدت منذ البداية مشكلة.

  • اختيار رانييري

    في مغامرته كإداري في روما، يُحسب لفرانشيسكو توتي أنه أقرّ خيار إعادة كلاوديو رانييري إلى مقاعد بدلاء روما في مارس 2019، بدلًا من دي فرانشيسكو المُقال. إنها الحادثة الوحيدة التي كان لفكره فيها وزنٌ حقيقي من حيث القرار النهائي.

  • الرغبة في دور محوري

    لكن توتي لا يخفي رغبته في أن يكون له دور محوري في بناء روما المستقبل.. «كل شيء يبقى رهن ما سيحدث. لكن إذا كان عليّ أن أتخذ موقفًا، فسأغيّر بالتأكيد بعض الأمور»، هذا ما قاله توتي لقناة سكاي سبورت في نهاية مارس 2019. لكن ذلك لن يحدث.

  • الاحتكاكات ورسالة بالوتا

    في أبريل 2019 يروّج توتي لكونتي كمدرب جديد لروما، لكن اختيار المُلّاك كان مختلفًا..

    في 31 مايو، في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للنادي، يضع الرئيس بالوتا بشكل متزايد في قلب روما شخصية فرانكو بالديني، الذي مُنح كامل سلطة اتخاذ القرار، مُبعدًا توتي إلى الهامش، الذي كان قد عُرض عليه منصب مدير فني، لكنه في نظر القائد السابق كان منصبًا شكليًا.  

  • توتي يشرح أسباب الرحيل

    في 17 يونيو 2019، وبعد عامين من دخوله إلى إدارة النادي، يستقيل توتي، وفي مؤتمر صحفي مطوّل يشرح الأسباب التي قادته إلى القرار المؤلم..

     “أستقيل ليس بسبب خطأ مني، لقد أبقاني النادي خارج كل شيء. كان من الأفضل الموت على أن أعيش يومًا كهذا، بالنسبة لهذا النادي كنت دائمًا عبئًا، لم تتح لي قط فرصة عملية للعمل على الجانب الفني. كان هدفهم منذ البداية تنظيف روما من الرومانيين. مع بالديني لم تكن هناك علاقة ولن تكون أبدًا، وبالوتا لم أسمع صوته طوال عامين”، هذه بعضٌ من أبرز المقاطع في مؤتمر توتي.  وكانت الاحتكاكات وانعدام الانسجام الذي لم يتشكل قط مع بالديني وبالوتا في صميم قراره.

  • بيان النادي

    ردًا على كلمات توتي، ردّ روما بنسخته الخاصة من الوقائع، فعقب إعلان فرانشيسكو توتي اليوم استقالته من النادي وعدم قبوله دور المشرف الفني على فريق الكرة، أصدر روما البيان الرسمي التالي..

    "يشعر النادي بمرارة شديدة لدى علمه بأن فرانشيسكو توتي أعلن مغادرة الشركة وعدم تولّي منصب المشرف الفني في روما. كنا قد عرضنا عليه هذا الدور بعد رحيل مونشي وكنا لا نزال ننتظر ردًا.

    نعتقد أن الدور الذي عُرض على فرانشيسكو هو من أعلى الأدوار ضمن هيكلنا الإداري: وهو منصب يتطلب بطبيعة الحال تفانيًا والتزامًا كاملين، كما هو متوقع من جميع المسؤولين داخل النادي. كنا مستعدين للتحلي بالصبر مع فرانشيسكو ومساعدته على تطبيق هذا التحول من لاعب كبير إلى إداري كبير. إن دور المشرف الفني هو المنصب الذي كنا نعتقد أنه يمكنه أن ينمو فيه، والذي عرضنا أن ندعمه خلال مرحلة التأقلم.

    ورغم أننا نتفهم مدى صعوبة قراره بمغادرة روما بعد ثلاثين عامًا، فلا يسعنا إلا أن نلاحظ أن تصوره للوقائع والخيارات التي اعتمدها النادي خيالي وبعيد عن الواقع. وبخصوص الإشارات المتكررة إلى احتمال عودته مع تسلم ملكية جديدة، إضافة إلى المعلومات التي جمعها هو نفسه حول العالم بشأن جهات مهتمة بالنادي، نأمل ألا يكون ذلك تمهيدًا غير مناسب لمحاولة استحواذ: وهو سيناريو قد يكون حساسًا للغاية بالنظر إلى أن روما شركة مدرجة في البورصة. لا تنوي الملكية عرض روما للبيع الآن أو في المستقبل. نتمنى لفرانشيسكو التوفيق فيما سيقرر القيام به".

  • وعد توتي

    خلال مؤتمره الصحفي لوداع روما، في يونيو 2019، أطلق توتي وعدًا.. “هذا إلى لقاء، وليس وداعًا، لأنني أرى أنه من المستحيل أن أرى توتي خارج روما، فهذا يزعجني حقًا. في اللحظة التي ستراهن فيها ملكية أخرى بقوة عليّ، سأكون دائمًا مستعدًا”، وهو سيناريو قد يصبح واقعًا بعد سبع سنوات.

