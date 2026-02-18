"طرد العقيدي وجامل فالفيردي رغم عنفه الواضح" .. هجوم سعودي على حكم ريال مدريد وبنفيكا بسبب كلاسيكو الهلال والنصر!

في ظل الحديث المستمر عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، جلست جماهير دوري روشن السعودي، للتفكير في لقطة ذكرتهم بمواجهة النصر والهلال.

ريال مدريد نجح في الفوز على بنفيكا بهدف دون رد، ليصبح صاحب الأفضلية في التأهل من ملحق دور الـ16، مواصلًا مشواره في البطولة تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، على حساب مدربه السابق جوزيه مورينيو.

الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أحدث ضجة هائلة، بسبب الطريقة التي احتفل بها اللاعب، ورد الفعل العنيف من جماهير بنفيكا، والشكوك حول توجيه بريستياني لإساءات عنصرية تجاه البرازيلي.

ولكن بعيدًا عن ذلك، ظهر حديثًا جانبيًا عن الحكم فرانسوا ليتكسير الذي أدار هذا اللقاء العصيب الذي تحول إلى ساحة من الفوضى..