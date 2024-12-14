فاييكانو وريال مدريد | هؤلاء انتهت صلاحيتهم وعودة غير مكتملة لشخصية البطل!

الملكي يسقط للمرة السادسة!

تعرض ريال مدريد لسقوط محبط في مباراة الجولة الـ 17 التي جمعته بنظيره رايو فاييكانو على ملعب الأخير، حيث تعادل بثلاثة أهداف مع صاحب الأرض ليكون هذا هو التعثر السادس للفريق العاصمي في الدوري الإسباني.

تأخر ريال مدريد مبكرًا في المباراة وتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، وبفضل مجهودات فالفيردي وبيلينجهام عاد الضيوف قبل نهاية الشوط الأول، وتقدموا مع بداية الشوط الثاني، لكن نجح أصحاب الأرض في التعديل من جديد قبل النهاية بحوالي نصف ساعة.

لماذا خسر ريال مدريد المزيد من النقاط في سباق الدوري الإسباني؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: