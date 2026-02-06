سر فايزة العماري.. راتبها أكبر من 7 نجوم في ريال مدريد ولا تترك فلساً لباريس سان جيرمان!

في الوقت الذي تتقاضى فيه الملايين من مدريد، ترفض عائلة مبابي التنازل عن أي يورو من حقوقها لدى النادي الفرنسي القديم.
ففي اليوم الجمعة أفادت تقارير صحفية فرنسية أن محامي كيليان مبابي أرسلوا محضراً قضائياً رسمياً إلى مقر نادي باريس سان جيرمان.
تأتي هذه الخطوة للمطالبة بمبلغ 5.9 مليون يورو، وهو المبلغ المتبقي من إجمالي 60.9 مليون يورو كان مجلس العمل الفرنسي قد حكم بها لصالح اللاعب في ديسمبر الماضي كأجور ومكافآت متأخرة.
النادي الباريسي كان قد دفع 55 مليون يورو فقط، محاولاً المماطلة في دفع المبلغ المتبقي، وهو ما دفع فايزة العماري لاتخاذ هذا الإجراء القانوني الصارم لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.
الإجراء القانوني الأخير يمنح إدارة ناصر الخليفي مهلة 8 أيام فقط للسداد، وفي حال عدم الاستجابة، يمتلك الفريق القانوني لمبابي الحق في تفعيل إجراءات تجميد أرصدة النادي البنكية بقيمة المبلغ المتنازع عليه.
هذا التصعيد، الذي نقلته وكالات الأنباء ومواقع رياضية عالمية، يؤكد أن الثقة بين الطرفين انعدمت تماماً، وأن لغة الحوار الودي استبدلت بلغة المحاضر القضائية.
وبالرغم من أن نادي باريس سان جيرمان يمتلك مهلة للطعن على الحكم حتى 19 فبراير 2026، إلا أن موقفهم القانوني يبدو ضعيفاً أمام الجهات القضائية ورابطة الدوري التي أقرت مسبقاً باستحقاق اللاعب لهذه المبالغ، مما يضع النادي في مأزق مالي وإداري محرج أمام الرأي العام العالمي.