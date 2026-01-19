Getty Images Sport
"نحتاج مساندة وليس صافرات" .. فان دايك يرد على جمهور ليفربول!
النقاط المفقودة: ليفربول يفتقر إلى البريق
لا يزال بطل إنجلترا الحالي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد أن تعافى من تذبذب مبكر كان يهدد بإفشال حملته، لكن الثبات يبدو صعب المنال.
وقد برزت هذه المشاكل بشكل أكبر في التعادل 1-1 على أرضه أمام بيرنلي المهدد بالهبوط. كان ليفربول قادراً على تحقيق الفوز، حيث سدد دومينيك سوبوسلاي ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة قبل أن يكسر صانع الألعاب فلوريان فيرتس، الذي كلف 116 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار)، التعادل.
توالت التغييرات بعد ذلك، مما يعني أن بيرنلي لم يخرج من المباراة أبدًا. عادلوا النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق ماركوس إدواردز وحافظوا على نقطة من هناك. بعد ذلك، اجتاح الإحباط مدرجات الملعب.
- Getty Images Sport
فان ديك يرد على صيحات الاستهجان من مشجعي ليفربول
فشل ليفربول في الفوز على أي من الفرق الصاعدة حديثًا في أنفيلد هذا الموسم - حيث غادر ليدز وسندرلاند أيضًا بنقطة واحدة لكل منهما - ويزداد قلق السكان المحليين المضطربين بشأن عدم تقديم حلول للمشاكل التي استمرت طوال الموسم.
يدرك فان دايك أن الريدز لم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكنه أخبر الصحفيين عن الجهود المبذولة لتصحيح تلك الأخطاء: "الإحباط هو الكلمة التي تدور في ذهني بالتأكيد. بعد 60 دقيقة، بدأنا في التراخي، وهذه ليست المرة الأولى. علينا معالجة ذلك. لقد تم الحديث عن ذلك بالفعل، لكن يبدو أننا بحاجة إلى معالجته مرة أخرى.
"لدينا 48 ساعة أخرى لتقييم ذلك، نحن أنفسنا والجهاز الفني، وسنقوم بتقييم الموقف ثم يتعين علينا التصرف. أود أن أقول إن هناك شيئًا ناقصًا في الوقت الحالي ونريد تغيير ذلك".
وأضاف عن تعرضه للسخرية من الملعب ضد كلاريتس: "هذه هي الحقيقة ونحن بحاجة إلى المساندة. لا أحب سماع صيحات الاستهجان من جماهيري."
سلوت يتفهم إحباط مشجعي الريدز
يقول مدرب ليفربول سلوت إنه "يتفهم تمامًا" غضب قاعدة المشجعين المخلصين، حيث غادر الكثيرون الملعب قبل وقت طويل من صافرة النهاية في مباراة بيرنلي. عانى الهولندي من حالة خطيرة من "متلازمة الموسم الثاني" في 2025-26.
وقال عن صيحات الاستياء خارج الملعب: "في رأيي، لم تكن صيحات استهجان، بل كانت صيحات إحباط. إذا لم تشعر بخيبة أمل، كفريق ليفربول، من التعادل على أرضك مع بيرنلي، فهذا يعني أن هناك خطأ ما. أنا أتفهم الإحباط تمامًا. أشعر بنفس الإحباط، ولا شك أن اللاعبين يشعرون بنفس الإحباط الذي يشعر به المشجعون".
- Getty
عودة صلاح: ليفربول يواجه سلسلة من المباريات الصعبة
سيعود ليفربول إلى الملاعب يوم الأربعاء عندما يلتقي مع مارسيليا في دوري أبطال أوروبا. قد يشارك محمد صلاح في تلك الرحلة إلى فرنسا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
لا تزال التساؤلات حول مستقبله مستمرة، بعد الانفجار الذي استهدف النادي، لكن فان دايك يتطلع إلى عودة لاعب فائز.
وقال: "مو عضو مهم جدًا في فريقنا داخل الملعب وخارجه. للأسف، لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن عندما يعود، عليه أن يساعدنا".
يمكن أن يستفيد ليفربول من تحقيق نتيجة إيجابية ضد ماسون جرينوود وبيير-إيميريك أوباميانج وزملائهم، حيث إنهم خارج المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا حاليًا، مما يعني أنهم قد يضطرون إلى خوض مباريات فاصلة من أجل الوصول إلى دور الـ16.
كما ينتظرهم المزيد من الاختبارات الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتوجهون إلى بورنموث في الجولة المقبلة، ثم يستقبلون نيوكاسل ومانشستر سيتي على أرضهم، في الوقت الذي يبدأ فيه المتسابقون على المراكز الأربعة الأولى في التجمع خلفهم في جدول مزدحم.
إعلان