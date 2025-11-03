استبدله "قبل الهاتريك".. هالاند يحذر جوارديولا بشأن "مدربي الفانتازي غير السعداء"!

بالإضافة إلى التعبير عن ارتياحه لحصد النقاط الثلاث كاملة ضد "الكرز"، بعد أسبوع من الخسارة أمام أستون فيلا، مازح هالاند قائلاً إن بعض مشجعي كرة القدم كانوا يريدون منه المزيد عندما يتعلق الأمر بنقاط لعبة الفانتازي.

وصرّح لشبكة "سكاي سبورتس": "فوز مهم. من الجيد العودة بعد خسارة مباراة سيئة خارج الديار. كان الأمر لطيفاً. حاولت المساهمة للفريق من خلال القيام بعملي. من الجيد أن نفوز. الآن لدينا مباراتان مهمتان قادمتان، لذا يجب أن نحافظ على التركيز. لم أسجل في المباراة الماضية. أحاول مساعدة الفريق على الفوز. هذا هو هدفي وحتى لو كان ذلك بتسجيل الأهداف أو المساعدة في الفوز بالالتحامات الثنائية، فالأمر لا يهم. أريد مساعدة الفريق ليصبح أفضل، هذا هو عملي".

وعن استبداله بينما كان على وشك تسجيل هاتريك، أجاب: "ربما كان هناك القليل من مدربي الفانتازي الذين لم يكونوا سعداء للغاية!".