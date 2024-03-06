فارق صغير؟!.. الفجوة بين مانشستر يونايتد والسيتي عميقة وتين هاج يفشل فى سدها

اتساع الفجوة بين اليونايتد والسيتى أكثر!

إن اعتقاد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه ليس بعيد عن منافسيه من حيث الجودة يؤكد سبب عدم صلاحيته للاستمرار داخل أولد ترافورد.

وقال تين هاج، بعد هزيمة اليونايتد فى ديربي مانشستر ضد السيتى بنتيجة 3-1 :"لا أعتقد ذلك، لدينا العديد من الإصابات ولا تزال لدينا فرصة، يفصل بيننا وبينهم فروق صغيرة جدًا".

ولكن فى الحقيقة لم يكن الفارق بين الثنائي أكبر من أي وقت مضى ومن مصلحة المدرب الهولندى اعتقاد ذلك ومحاولة بث التفاؤل ولكن بعد ما يقرب من عامين في منصبه وامتلاكه الوقت والمال لسد الفجوة، قد اتسعت أكثر.