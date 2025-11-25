خلال مواجهة كريمونيزي وروما.. عصابة تسرق "مجوهرات وأموال" من منزل فاردي في إيطاليا!

أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن ثلاثة رجال تمكنوا من دخول عقار عائلة فاردي البالغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني على ضفاف بحيرة جاردا في بلدة سالو - التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن كريمونا - عبر نافذة.

وقعت عملية الاقتحام يوم الأحد، عندما كان كريمونيزي يستضيف روما في ملعب جيوفاني زيني.

ويذكر التقرير أن مقتنيات بقيمة 80,000 جنيه إسترليني، بما في ذلك مجوهرات ونقود، قد سُرقت من المنزل. ومع ذلك، يُعتقد أن كاميرات المراقبة قد رصدت اللصوص، الذين يرجح أنهم قاموا بمراقبة المنزل لمعرفة متى سيكون فارغاً، ودخلوا وخرجوا عبر نقطة الدخول التي اختاروها.

وقال قائد الشرطة المحلية جياكومو تيسارولو لصحيفة "ديلي ميل": "لدينا تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر الأفراد وهم يدخلون المنزل من خلال نافذة تُركت مفتوحة. لقد مكثوا في المبنى لعدة دقائق قبل الهروب بالساعة [باتيك فيليب] والعديد من الأشياء الأخرى ذات القيمة العالية. كانت هناك امرأة في الداخل، ليست زوجته بل جليسة الأطفال. تم اكتشاف السرقة عندما عاد بعض أصدقاء فاردي إلى المنزل ووجدوا أغراضاً ملقاة على الأرض، وكان من الواضح أنه تم اقتحامه".