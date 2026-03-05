Goal.com
"فاتي نسخة ريال مدريد" .. الصدفة تمنح أربيلوا فرصة العمر لتعويض ألابا بصفقة "شبه مجانية" من قلب كاستيا

موهبة مدريدية جديدة تشق طريقها نحو الفريق الأول

حالة من الطوارىء يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة، بسبب الغيابات والضغط المتزايد على المدرب ألفارو أربيلوا في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

الفريق يقاتل في جبهتين، دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بعد خسارة السوبر المحلي وتوديع كأس ملك إسبانيا بشكل مبكر، ولسوء حظه أنه لا يمتلك المقومات الكافية للنجاح فيما تبقى له.

ريال مدريد يلعب ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري الأبطال، وأمامه مواجهة صعبة ضد سيلتا فيجو، طمحًا في تقليص فارق الـ4 نقاط مع برشلونة على صدارة الدوري.

ويدخل أربيلوا هذه المرحلة المفصلية منقوصًا في العديد من المراكز، مما جعله يتجه إلى حل داخلي، والحديث هنا عن النجم الشاب لاميني فاتي الذي لا تربطه صلة قرابة بأنسو فاتي لاعب برشلونة المعار إلى موناكو!

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    10 غيابات في ريال مدريد

    الميرينجي قد يتوجه لملاقاة سيلتا فيجو غدًا، الجمعة، وهو يعاني من 10 غيابات، وهي أزمة تضع الفريق في ورطة، وسط الشكوك المتزايدة حول إمكانية نجاح أربيلوا في الخروج بأي شيء من الموسم.

    عيادة ريال مدريد يتواجد بها كل من : إيدير ميليتاو، جود بيلينجهام، داني سيبايوس، كيليان مبابي، رودريجو وهناك غموض حول موقف دافيد ألابا وإمكانية لحاقه بالمباراة.

    مشاركة راؤول أسينسيو ليست مؤكدة حتى الآن، رغم قيامه بطلب السفر لمساعدة الفريق، بعد المشاركة بشكل جزئي في الحصة التدريبية الجماعية الأخيرة.

    الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، عقوبات الإيقاف على ألفارو كاريراس ودين هاوسن وفرانكو ماتانتونو، جميعها تزيد من متاعب أربيلوا، وتجعل إمكانية اللحاق ببرشلونة صعبة للغاية.

    ولذلك، قرر المدرب الإسباني اللجوء إلى حل داخلي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق استدعاء المدافع الشاب لاميني فاتي، فهل تساهم الصدفة والمحنة في بزوغ أحد أهم المواهب الصغيرة ريال مدريد؟

  • Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport

    صفات يحتاجها ريال مدريد

    قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تدريبات ريال في "فالديبيباس" شهدت تواجد 8 لاعبين من أكاديمية النادي، حيث استعان بهم أربيلوا للخروج من ورطته الحالية.

    ومن بين كل هذه المجموعة، كان لاميني فاتي هو صاحب المستوى الأفضل والأبرز في التدريبات، صاحب الـ19 سنة أبهر أربيلوا الذي يعرفه جيدًا ويثق فيه منذ عمله مع الفريق الثاني "كاستيا".

    مدرب ريال قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"ألابا لن يشارك، أسينسيو قد يلحق باللقاء، إذا لم يلعب سنعتمد على دييجو أجوادو أو لاميني فاتي، سنرى ما سيحدث".

    العديد من الأشخاص داخل ريال مدريد يتحدثون حاليًا عن فاتي بعد ظهوره في تدريبات الكبار، بعدما أظهر قراءة جيدة للملعب، وقدرة على استعادة الكرة بعد فقدانها، وسرعة في إغلاق المساحات والترابط مع الخط الخلفي.

    كما وصفته "ماركا"، فاتي ينقل "الشعور بالأمان" للجميع في المواجهات الفردية، ويمكنه التأقلم مع أسلوب الدفاع المتقدم، مما يتناسب مع أساليب كرة القدم الحديثة.

    وعلى الرغم من أن بنيته ليس عملاقة، إلا أن المدافع الشاب يمتلك قدرات بدنية هائلة، ويستطيع التعامل مع الكرات الهوائية بفضل اختياره للتوقيت الجيد للتداخل واستخدام جسده بصورة مميزة.

    ووسط كل ذلك، تعتبر الميزة الأبرز في فاتي، هي استمتاعه بالتقدم إلى الأمام والمشاركة في بناء الهجمة، مع الاستعداد للتعامل ومواجهة أي موقف مفاجىء في حالة فقدان الكرة.

  • Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    تعويض "شبه مجاني" لألابا

    أصبح من المعروف للجميع أن ألابا لن يستمر في ريال مدريد، وسيرحل فور انتهاء عقده مع الميرينجي في الصيف، لأن النادي الإسباني لم يعد يتحمل إصاباته وراتبه العالي.

    الميرينجي سيكون بحاجة للبحث عن بديل في سوق الانتقالات، ولكن ظهور فاتي في هذا التوقيت، قد يُجنب ريال إنفاق الأموال على هذا المركز والاتجاه إلى أماكن أخرى، بشرط أن ينجح مدافع الفريق الثاني "كاستيا" في إثبات نفسه.

    ريال مدريد دفع 100 ألف يورو فقط للتعاقد مع اللاعب من شباب ليجانيس في يناير 2025، وضمه إلى فريق الشباب أولًا قبل الذهاب لـ"كاستيا".

    المثير أن الإصابات هي السبب الرئيسي في حصوله على فرصته مع كاستيا، بعد المشاكل التي واجهت الثنائي خوان مارتينيز وفالديبيناس فالدي، مما ساعده على اتخاذ خطوة للأمام.

    فاتي الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، استغل الأمر بأفضل صورة ممكنة، وتألق في مباراة كاستيا ضد بونفيرادينا، والتي حضرها فرانكو ماتانتونو وألفارو أربيلوا من المدرجات، ووفقًا للبعض فهذا اللقاء كان واحدًا من الأفضل له منذ قدومه إلى النادي.

    ولذلك، يبدو أن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب فاتي سيحصل على فرصته لإثبات نفسه، فهل يصبح خليفة لألابا؟ أم يظهر بمستويات متوسطة وأخرى كارثية مثل راؤول أسينسيو؟ سنرى ما سيحدث أمام سيلتا فيجو والمواعيد القادمة!

