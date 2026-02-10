بعد أيام من الجدل، رد البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، على الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم العميد السابق والهلال الحالي، بشأن سبب عدم توديع لاعبي الفريق لـ"الحكومة" قبل رحيله الجدل.
"لذلك ودّعنا نجولو كانتي فقط" .. فابينيو يرد على سؤال كريم بنزيما، ودانيلو بيريرا يورط إدارة الاتحاد: اسألوهم عن مستقبلي!
ما القصة؟
دخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد بيناير الماضي، وبينما كانت تسير مفاوضات التجديد له، نشب خلاف بينه وبين إدارة العميد..
بحسب التقارير الصحفية، إدارة النادي الجداوي عرضت على بنزيما التجديد لمدة موسم وحيد بدون راتب ثابت، مع الاكتفاء بالمقابل المادي لحقوق الصور، وهو ما اعتبره الفرنسي إهانة لتاريخه، رافضًا التجديد.
تلك الأزمة استغلها نادي الهلال بأمثل طريقة، إذ نجح في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بين الطرفين.
لكن لم يحظ النجم الفرنسي بفرصة توديع لاعبي الاتحاد الذين قضى معهم موسمين ونصف، وعند سؤاله عن السبب، علق: "اسألوهم هم عن السبب!".
فابينيو يرد على بنزيما
أمس الثلاثاء، حقق الاتحاد أول انتصار آسيوي له بعد رحيل كريم بنزيما، حيث الفوز أمام الغرافة القطري بسباعية نظيفة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وعقب المباراة، سُئل فابينيو عن وداع الفرنسي نجولو كانتي الذي رحل في الميركاتو الشتوي 2026 نحو فنربخشه التركي وكريم بنزيما، ليوضح: "كانت لدينا فرصة لوداع كانتي، كونه حضر للمران عقب إتمام صفقته مع النادي التركي".
وأضاف: "لكن لسوء الحظ لم نحظ بفرصة لرؤية كريم بنزيما بعد انتقاله إلى الهلال، إلا أنه يبقى لاعب استثنائي، حظيت بفرصة اللعب معه لمدة عامين، ولا يسعني سوى تمني التوفيق له".
مسيرة كريم بنزيما مع الاتحاد
المهاجم الفرنسي كان قد انضم لصفوف الفريق الجداوي في صيف 2023، في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.
منذ ذلك الحين، خاض بنزيما 83 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين.
فيما نجح في موسمه الثاني (2024-2025) في حصد لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، معيدًا الاتحاد لمنصات التتويج بعد غياب.
بيريرا يورط إدارة الاتحاد
على جانب آخر، دخل المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد في يناير الماضي، دون جديد حتى الآن في ملف التجديد له.
وبسؤال البرتغالي حول مستقبله، قال في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا أعلم!، اسألوا الإدارة".
هذا التصريح من شأنه أن يزيد الهجوم الجماهيري على إدارة النادي الجداوي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها بيريرا مع الاتحاد منذ التعاقد معه في صيف 2024.
مسيرة دانيلو بيريرا مع الاتحاد
صاحب الـ34 عامًا كان قد انضم للنمور في صيف 2024، قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل خمسة ملايين يورو، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
منذ ذلك الحين، شارك البرتغالي في 58 مباراة مع الاتحاد، وسجل خمسة أهداف، فيما قاده لتحقيق لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة القطري بـ"سباعية نظيفة"، في الأسبوع السابع.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.