كواليس مثيرة .. محترف الاتحاد أحبط خطة النادي للتخلص منه بسبب "منزل جديد"

رغم مرور شهرين على إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في الملاعب السعودية؛ إلا أن كواليس بعض الصفقات الناجحة والأخرى التي فشلت، لا تزال تظهر حتى الآن.

من بين ذلك.. صفقة النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ والذي كان مرشحًا قويًا للانتقال إلى نادي الشباب، صيف العام الحالي 2025.

ويلعب فابينيو في صفوف الفريق الاتحادي منذ صيف 2023؛ عندما انتقل إليه قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.