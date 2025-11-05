Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
كواليس مثيرة .. محترف الاتحاد أحبط خطة النادي للتخلص منه بسبب "منزل جديد"

نجم الاتحاد كان مرشحًا قويًا للرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي..

رغم مرور شهرين على إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في الملاعب السعودية؛ إلا أن كواليس بعض الصفقات الناجحة والأخرى التي فشلت، لا تزال تظهر حتى الآن.

من بين ذلك.. صفقة النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ والذي كان مرشحًا قويًا للانتقال إلى نادي الشباب، صيف العام الحالي 2025.

ويلعب فابينيو في صفوف الفريق الاتحادي منذ صيف 2023؛ عندما انتقل إليه قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

    "فشل" انتقال فابينيو من الاتحاد إلى الشباب في صيف 2025

    في الميركاتو الصيفي الماضي "2025".. ترددت أنباء قوية للغاية عن رغبة نادي الاتحاد، في التخلص من النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    وحسب هذه الأنباء؛ أراد الاتحاديون أن يوفروا مقعدًا في صفوف الأجانب، من أجل التعاقد مع محترف أفضل يخدم الفريق.

    ووسط ذلك.. قيل إن نادي الشباب دخل في مفاوضات مع الاتحاد؛ للتعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، مقابل تحمل العميد جزءًا من راتبه.

    لكن الصفقة فشلت في النهاية؛ مع تأكيدات من تقارير عديدة، بأن ذلك يعود إلى النسبة التي كان سيتحملها العميد الاتحادي من راتب اللاعب.

  • السبب الحقيقي لـ"فشل" انتقال فابينيو من الاتحاد للشباب

    المهم بعد كل ما سبق.. الإعلامي الرياضي فيصل الجفن كشف عن السبب الحقيقي لفشل انتقال النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى نادي الشباب.

    الجفن أعلن عبر برنامجه "ملاعب" مساء اليوم الأربعاء - أي بعد شهرين من فشل الصفقة -، أن فابينيو هو من رفض الانتقال إلى الشباب؛ رغم ترحيب إدارة الاتحاد بالتخلي عنه.

    وقال الجفن: "سألتُ إدارة الناديين؛ فتم إخباري بأن الاتحاد وافق على التخلي عن فابينيو للشباب، لكن اللاعب رفض بسبب شرائه عقارًا جديدًا في مدينة جدة".

    وأوضح الإعلامي الرياضي أن النجم البرازيلي، قال لإدارة العميد الاتحادي؛ بالحرف الواحد: "قمتُ بشراء بيت جديد في جدة، ولا أريد التخلي عنه والانتقال للعيش في الرياض".

    وشدد فيصل الجفن على أن فابينيو، ليس المحترف الأجنبي الوحيد في دوري روشن السعودي؛ الذي اتجه لشراء منزل للعيش فيه، أو الاستثمار في العقارات بالمملكة.

    واختتم الجفن تصريحاته؛ بالقول: "معظم محترفي دوري روشن يشترون ويستثمرون في العقارات الآن بالسعودية؛ بمن فيهم فابينيو والنجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم". 

    مسيرة فابينيو تافاريس مع نادي الاتحاد منذ صيف 2023

    النجم البرازيلي فابينيو تافاريس البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صفقة فابينيو كلفت خزينة الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ46.7 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2026.

    ومع الاتحاد.. شارك فابينيو في 80 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 7 آخرين.

    وتوّج النجم البرازيلي مع الفريق الاتحادي؛ بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ومؤخرًا.. قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ باستدعاء فابينيو تافاريس إلى قائمة السامبا، للمشاركة معه في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

    هذا الاستدعاء هو الأول لفابينيو منذ 3 سنوات؛ حيث تعود آخر مشاركة للاعب مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، إلى مواجهة الكاميرون في كأس العالم "قطر 2022".

    وقتها.. خسر منتخب البرازيل (0-1) أمام نظيره الكاميروني؛ ليغيب فابينيو منذ ذلك الوقت، وحتى الاستدعاء في توقف نوفمبر.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 7 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

