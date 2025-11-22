"إنه مثل تييري هنري" .. فابريجاس يدافع عن موراتا ويعلن حرمان السنغال من نجمها في كأس إفريقيا

العديد من الفرق في أوروبا ستعاني من غياب لاعبيها بسبب أمم إفريقيا، وكومو من ضمنها، في ظل كفاح الفريق من أجل الصعود في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

دياو يعاني حاليًا من إصابة، حيث يسعى فابريجاس لمنحه الفرصة الكاملة للتعافي والعودة إلى أفضل مستوياته، في الوقت الذي قد تحدث أزمة قوية مع السنغال في حالة إصراره على عدم ذهابه للمشاركة في كأس إفريقيا.