كشف سيسك فابريجاس مدرب فريق كومو الإيطالي، عن آخر مستجدات إصابة لاعبه أساني دياو بعد فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى نيته لعدم السماح له بالتواجد في كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب في ديسمبر المقبل.
"إنه مثل تييري هنري" .. فابريجاس يدافع عن موراتا ويعلن حرمان السنغال من نجمها في كأس إفريقيا
آخر مستجدات الإصابة وموعد عودة دياو
فابريجاس قال قبل مباراة تورينو في الدوري الإيطالي:"لقد ذهب إلى معسكر التدريب مع السنغال وهو يعاني من مشكلة بسيطة في العضلة المقربة، وقام بتمرينين. ثم أصيب بجرح وعاد إلى هنا. سنحاول استعادته أمام إنتر، ولكن من المرجح أن يتواجد ضد روما".
- Getty Images Sport
أزمة تلوح في الأفق
العديد من الفرق في أوروبا ستعاني من غياب لاعبيها بسبب أمم إفريقيا، وكومو من ضمنها، في ظل كفاح الفريق من أجل الصعود في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
دياو يعاني حاليًا من إصابة، حيث يسعى فابريجاس لمنحه الفرصة الكاملة للتعافي والعودة إلى أفضل مستوياته، في الوقت الذي قد تحدث أزمة قوية مع السنغال في حالة إصراره على عدم ذهابه للمشاركة في كأس إفريقيا.
لن يتواجد في أمم إفريقيا
ثم اعترف مدرب كومو أنه في هذه المرحلة لن يرسل دياو إلى كأس أفريقيا: "بالنسبة لي هذا أمر غير منطقي. لقد غاب لمدة 7 أشهر، لعب 3 مباريات، والآن يذهب إلى المنتخب الوطني، يتعرض لإصابة ويغيب. ثم ربما سيعود مرة أخرى إلى السنغال".
وأضاف:" يجب أن نتخذ القرار الصحيح بالنسبة لصحة اللاعب الذهنية والبدنية، ومن وجهة نظري، هم لن يهتموا بأي شيء، لكننا نريد الأفضل لدياو، لذلك لا يجب أن يذهب إلى أمم إفريقيا".
- Getty Images Sport
موراتا مثل هنري
وفي سياق منفصل دافع فابريجاس عن لاعبه ألفارو موراتا، والذي يتعرض لانتقادات بسبب صيامه الطويل عن التهديف: "هل يتم الحديث عن ذلك أكثر من اللازم؟ لا أعتقد، هذه هي كرة القدم. اهدأوا، أنا أتفهم كل شيء، لكنني سأكون أكثر قلقًا إذا لم تكن لديه فرص للتسجيل في كل مباراة، لكن إذا نظرت إلى جميع المباريات التي لعبها، فقد حصل على فرصة واضحة للتسجيل على الأقل. لم يسجل، حسناً، لكن الفرص كانت موجودة ورياضياً سيأتي الهدف".
وواصل حديثه:" لقد رأيت آلاف الأمثلة لزملائي في كرة القدم الذين لم يسجلوا أهدافاً في بعض الأحيان. هنري لم يسجل أي هدف في أول ستة أشهر له مع آرسنال، ثم أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. اهدأوا، قوموا بالتقييم في النهاية. لدي ثقة كبيرة. أنا لا أحكم على اللاعب بسبب شيء واحد فقط".