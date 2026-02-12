"غير دقيق ومهين ومثير للفتنة" - أندي بيرنهام ينتقد سير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، بسبب تعليقاته حول المهاجرين

أدلى راتكليف بتصريحه المذهل خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز. وقال: "لقد رأيت الكثير من هذا في نادي كرة القدم. إذا قمت بأشياء صعبة، وهو ما شعرنا أننا مضطرون للقيام به في مانشستر يونايتد.

شعرنا أنها كانت الأمور الصحيحة التي يجب القيام بها. لكنك تصبح غير محبوب لفترة من الوقت. حسناً، لقد كنت غير محبوب في مانشستر يونايتد لأننا قمنا بالعديد من التغييرات. لكن من أجل الأفضل، في رأيي. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في نادي كرة القدم على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره. لكنك تواجه نفس المشاكل في البلد.

"إذا كنت تريد حقًا التعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة، مع الأشخاص الذين يختارون الحصول على الإعانات بدلاً من العمل لكسب عيشهم، إذا كنت تريد التعامل مع ذلك، فعليك القيام ببعض الأمور غير الشعبية، وإظهار بعض الشجاعة."

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد يضم تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال.

"لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن يبلغ 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".

وأضاف راتكليف وهو يستهدف المسؤولين عن البلاد: "لا أعرف ما إذا كان الجهاز هو الذي لم يسمح لكيير بالقيام بذلك أم أنه ربما يكون لطيفًا جدًا - أعني، كيير رجل لطيف. أنا أحبه، لكنها مهمة صعبة وأعتقد أنه عليك القيام ببعض الأمور الصعبة مع المملكة المتحدة لإعادتها إلى المسار الصحيح، لأنني لا أعتقد أن الاقتصاد في حالة جيدة في الوقت الحالي".