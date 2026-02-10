سبب قهري منعه! .. كشف سر غياب نواف العقيدي عن قائمة النصر أمام أركاداج

غادرت بعثة النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، أمس الثلاثاء، المملكة السعودية متجهًا لتركمانستان، استعدادًا لمواجهة أركاداج.

المباراة من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

فيما سيقام لقاء الإياب في 18 من فبراير الجاري، على استاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية "الرياض".