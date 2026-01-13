FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP
أحمد مجدي

غياب مبابي وثنائي أساسي واللاعبون يصلون قبل ساعة ونصف.. كواليس أول تدريبات لريال مدريد مع ألفارو أربيلوا!

النادي الملكي يمر بفترة انتقالية بعد تجربة غير موفقة لتشابي ألونسو

لا يزال رحيل تشابي ألونسو عن مقعد المدير الفني لنادي ريال مدريد يثير الكثير من علامات الاستفهام داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في إسبانيا وخارجها، في ظل الغموض الذي يحيط بالسيناريو الحقيقي لنهاية مشواره مع النادي الملكي. فحتى الآن، لم تتضح الصورة بشكل قاطع: هل كان ما حدث إقالة غير معلنة تم تغليفها بصيغة ودية؟ أم إن الطرفين توصلا فعلًا إلى اتفاق مشترك على إنهاء التجربة في هذا التوقيت الحساس من الموسم؟؟.

هذا الغموض فتح باب التكهنات على مصراعيه، لكن المؤكد أن إدارة ريال مدريد تحركت بسرعة لافتة، في محاولة للسيطرة على الموقف ومنع أي ارتدادات سلبية داخل غرفة الملابس أو على مستوى النتائج.

  • أول ظهور لأربيلوا في تدريبات ريال مدريد

    وبعيدًا عن الجدل، لم تنتظر الإدارة طويلًا، وأعلنت رسميًا تعيين اسم ينتمي بعمق إلى العائلة المدريدية لقيادة المرحلة الانتقالية، وهو ألفارو أربيلوا، اللاعب السابق وأحد أبناء النادي، الذي ارتدى قميص الفريق لسنوات طويلة، وكان زميلًا لتشابي ألونسو في فترة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ النادي.

    اختيار أربيلوا لم يكن عشوائيًا، بل جاء اعتمادًا على معرفته العميقة بثقافة النادي، وشخصيته القوية، إضافة إلى تجربته السابقة داخل منظومة ريال مدريد في الفئات السنية المختلفة. ومع ذلك، فإن التحدي الذي ينتظره يبدو كبيرًا ومعقدًا، خاصة أنه يتولى المهمة في توقيت بالغ الحساسية، وسط ضغط جماهيري وإعلامي هائل.

    أول ظهور لأربيلوا في قيادة الفريق خلال الحصة التدريبية الأولى لم يمر مرور الكرام، حيث خطفت حالات غياب بارزة الأنظار وأثارت تساؤلات واسعة.

  • الغائبون عن أول تدريب لأربيلوا

    فقد غاب كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيليان رودريجو جويس وإيدير ميليتاو (المصاب) والألماني أنطونيو روديجر والإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد (المصاب) عن المران، دون صدور أي توضيح رسمي من النادي بشأن أسباب هذا الغياب، وفقًا لما أكدته عدة مصادر صحفية إسبانية، كان من أبرزها صحفي "كادينا كوبي" ميجيل أنخيل دياز، وصحفي "راديو ألباسيتي" خافيير بينتادو نونيز.

    غياب مبابي ورودريجو تحديدًا أثار جدلًا مضاعفًا، نظرًا لثقل الثنائي داخل الفريق، سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية. البعض ربط الأمر بإجهاد بدني أو برنامج إعداد خاص، فيما ذهب آخرون إلى احتمالات أعمق تتعلق بتداعيات رحيل تشابي ألونسو، أو بحالة من عدم الاستقرار داخل غرفة الملابس في أعقاب التغيير الفني المفاجئ. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لا تزال كل السيناريوهات مطروحة في ظل صمت النادي.

  • أربيلوا تحت المجهر

    الوقت، في المقابل، لا يمنح أربيلوا رفاهية الانتظار أو التجريب الطويل. فريال مدريد على موعد مع أول اختبار رسمي تحت قيادته الجديدة، وذلك عندما يواجه فريق ألباسيتي خارج الديار، في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا. مواجهة قد تبدو على الورق في متناول العملاق المدريدي، لكنها تحمل في طياتها الكثير من التعقيدات.

    المباراة المرتقبة ستكون هامة لأربيلوا، حيث سيكون كل تفصيل تحت المجهر، من اختيارات التشكيل، إلى طريقة اللعب، مرورًا بإدارة النجوم والتعامل مع الضغوط. الجماهير ستبحث عن أي إشارة تطمئنها على مستقبل الفريق بعد رحيل ألونسو، في حين سيحاول اللاعبون إثبات أنفسهم وإظهار قدرتهم على تجاوز المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة.

  • لماذا رحل ألونسو؟

    وفي الوقت ذاته، يبقى ملف تشابي ألونسو مفتوحًا على كل الاحتمالات. فالرجل الذي عاد إلى ريال مدريد محاطًا بتوقعات كبيرة، يغادر وهو يترك خلفه أسئلة أكثر من الإجابات. هل كانت هناك خلافات داخلية؟ هل لعبت النتائج دورًا حاسمًا؟ أم أن حسابات أكبر تتعلق بمستقبل النادي هي من عجلت بالقرار؟

    ما هو مؤكد أن ريال مدريد يدخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، يقودها اسم يعرف جيدًا معنى قميص "الميرينجي" وضغوطه. أما نجاح أربيلوا أو تعثره، فسيُحسم سريعًا على أرض الملعب، حيث لا تعترف جماهير البرنابيو إلا بلغة واحدة: الانتصارات.

