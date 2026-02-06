أسطورة الدوري الإنجليزي ساخرًا من رونالدو : أمر لطيف أن تتقاضى 400 ألف استرليني يوميًا وتضرب عن العمل!

ورغم وجود أمثال ساديو ماني وجواو فيليكس وكينجسلي كومان إلى جانبه في النصر، إلا أن رونالدو يشعر بالإحباط بسبب صفقات التعاقد التي يجريها منافسو دوري روشن السعودي، وعلى رأسها زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما الذي رحل عن الاتحاد متجهًا إلى الهلال.

وبات الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات يرى تساؤلات تُطرح حول مستقبله. وفي تحديث بشأن ذلك الوضع، قال خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو عبر قناته على يوتيوب: "أستطيع أن أخبركم أن كريستيانو لا يزال منزعجًا من الوضع".

وأوضح:"قلت لكم في فيديو أمس، لا تبالغوا في رد الفعل – كريستيانو إلى الدوري الأمريكي، كريستيانو يفسخ عقده، وهذا النوع من الأمور. في الوقت الراهن، وفقًا لمعلوماتي، لن يلعب مباراة مهمة يوم الجمعة ليس لأنه يعاني من إصابة، أو هناك إدارة للأحمال البدنية، ولا مشكلات جسدية، إنه في حالة بدنية جيدة لكنه لن يكون مع الفريق تمامًا كما فعل قبل أيام قليلة. لماذا؟ لأنه لا يزال منزعجًا من الإدارة التابعة للمجموعة السعودية، خصوصًا صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذي يتولى رعاية عدة أندية هناك".

وأضاف: "مرة أخرى قلت لكم أمس يا جماعة، لست هنا لأتحدث نيابة عن كريستيانو رونالدو. لست الشخص الذي يتحدث نيابة عنه. واللاعب سيكون بتوضيح كل شيء قريبًا".