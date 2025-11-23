عين على الحكم | لمسة يد ولكن.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد أمام إلتشي!

سقط ريال مدريد، خارج قواعده في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام مضيفه إلتشي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن مواجهات الجولة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، وشهد اللقاء الكثير من الجدل التحكيمي واعتراض أصحاب الأرض على قرارات حكم اللقاء في هدفي الفريق الملكي، وسط أجواء حماسية من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب منذ صافرة البداية.

تعادل ريال مدريد، في مباراة الليلة أمام إلتشي، بمثابة صدمة لجماهير الفريق الملكي، التي كانت ترغب في الابتعاد بالصدارة في ظل استفاقة برشلونة، وفوزه بالمباراة الأخيرة أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة، ويعتبر التعادل بمثابة الشرارة التي ستشعل صراع الصدارة بين قطبي الكرة الإسبانية، في الجولات القادمة من الدوري الإسباني.