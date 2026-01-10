وحقق منتخب الجزائر، تحت قيادة بيتكوفيتش، انطلاقة رائعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة، في المجموعة الخامسة، بفوزه العريض على السودان (3-0)، ثم التغلب على بوركينا فاسو (1-0)، واكتساح غينيا الاستوائية (3-1).
وبالمثل، كانت بداية المنتخب النيجيري في كان 2025، بعدما حقق 3 انتصارات في المجموعة الثالثة، بفوز على تنزانيا (2-1)، ثم إبطال ريمونتادا تونس، بالفوز (3-2)، ومن ثم اكتساح أوغندا (3-1).
أما عن دور الـ16، فقد بذل لاعبو الجزائر مجهودًا شاقًا لحسم مباراة الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، أحرزه عادل بولبينة في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فيما لم يجد نسور نيجيريا صعوبة في تجاوز عقبة موزمبيق برباعية نظيفة عن أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين "هدفين"، أكور أدامز.