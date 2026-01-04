Vinicius Junior Real Madrid Real Betissocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

عين على الحكم | قناة ريال مدريد تستعد للهجوم .. تدخل مزدوج على فينيسيوس لا يكفي لركلة جزاء ضد بيتيس!

مباريات الريال لا تخلو دائمًا من الجدل التحكيمي..

يبدو أن قناة ريال مدريد، قد عثرت على محتوى جديد من أجل شن هجوم ضد التحكيم، بناءً على لقطة مثيرة للجدل، وقعت في مباراة ريال بيتيس.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره بيتيس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة يديرها الحكم أليخاندرو هيرنانديز، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

  • فينيسيوس يتعرض لهجوم مزدوج

    وكان فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على موعد مع لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة السابعة.

    فينيسيوس وأثناء الانطلاق من الجهة اليسرى، اصطدم بتدخل ثنائي من قِبل نيلسون ديوسا، وأنخل أورتيز، الذي تدخل على ساقه داخل منطقة الجزاء.

    ورغم ذلك، إلا أن الحكم هيرنانديز، استقر على استئناف اللعب، وسط مطالبات لاعبي الميرينجي، باحتساب ركلة جزاء، دون الحاجة إلى اللجوء لتقنية الفيديو VAR.

  • واقعة فينيسيوس .. تستحق ركلة جزاء أم لا؟

    وفي هذا السياق، تحدث الحكم السابق إيتورالدي جونزاليس، عبر مجلة SER، عن تلك اللقطة، قائلًا "بالنسبة لي، كلما شاهدت الإعادة، بدت لي أكثر أنها تستحق احتساب مخالفة"، مشيرًا إلى عقوبة الركض خلف لاعب متقدم وجعله يتعثر.

    في المقابل، أشار حساب ArchiveVAR، عبر منصة (إكس)، إلى أن أورتيز لا يستحق عقوبة، كون فينيسيوس ترك ساقه للخلف كي يصطدم بالظهير الإسباني، فيما كان لاعب ريال بيتيش في موقع مثالي، ما يؤكد صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء.

  • ViniciusGetty Images

    نجم الريال بطل اللقطات الجدلية

    هناك الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كان بطلها فينيسيوس جونيور، وكان أبرزها في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، عندما تعرض فينيسيوس لإعاقة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، في الدقائق الأولى، إلا أن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعي أن "فيني" هو من اتجه بقدمه نحو قدم يامال القريبة من الأرض، قبل أن يسقط أرضًا، رغم أن اللقطة أثارت جدلًا، بداعي اتهام يامال بأنه تدخل على جونيور دون كرة، وسط غياب لشخصية سوتو جرادو.

    وفي ليلة خسارة الريال أمام سيلتا فيجو، بالجولة الخامسة عشرة، طالب فينيسيوس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 80، بداعي الاحتكاك على خط الـ18 مع أحد مدافعي الخصم، إلا أن الإعادة التليفزيونية أظهرت التخامًا خفيفًا من لاعب سيلتا فيجو بفينيسيوس، ليقرر الحكم عدم احتساب جزائية.

    وفي مباراة ديبورتيفو ألافيس، التي فاز بها الريال في الجولة السادسة عشرة، تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء بعد إعاقة فينيسيوس جونيور، الذي حاول مراوغة توني مارتينيز، قبل سقوطه في منطقة الجزاء، إلا أن الحكم فيكتور جارسيا رفض احتساب الجزائية، وسط غضب كبير من قِبل ريال مدريد.

  • vinicius rodrygo mbappeGetty Images

    فينيسيوس يقود هجوم الميرينجي في غياب مبابي

    ويتواجد الهداف الفرنسي كيليان مبابي، في المدرجات، من أجل متابعة فريقه في مواجهة بيتيس، حيث تعرض نجم ريال مدريد، لإصابة في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، تجبره على الغياب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

    الإصابة التي تعرض لها مبابي، تمثل ضربة لحسابات تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، خاصة وأن الميرينجي يستعد للسفر إلى جدة، من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام بين 7 و11 يناير.

    وقرر تشابي ألونسو، تعويض غياب كيليان مبابي، بالاستعانة بالثنائي فينيسيوس وجونزالو جارسيا، ليقود هجوم ريال مدريد، في مباراة ريال بيتيس.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ألونسو يحسم مصير فيني مع الريال

    وفي ظل تجدد التقارير حول ارتباط اسم فينيسيوس جونيور، باهتمام أندية دوري روشن السعودي في التعاقد معه، وسط خلافات بين البرازيلي وإدارة الريال، حول تجديد عقده، جاء ألونسو ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب.

    وصرح ألونسو بأن فينيسيوس لن يذهب إلى أي مكان، وهو مستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو، علمًا بأن عقده مع الميرينجي مستمر حتى صيف 2027.

    وقبل مباراة بيتيس، شارك فينيسيوس في 24 مباراة مع ريال مدريد، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث وقّع على 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، فيما لعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، دون أن يسجل، مكتفيًا بتمريرتين حاسمتين.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    ما ينتظر ريال مدريد

    نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.

    فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.

    ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.

    الريال بات مطالبًا باقتناص نقاط ريال بيتيس "العنيد"، الذي ينافس بشراسة على مقعد أوروبي هذا الموسم، من أجل مواصلة مطاردة برشلونة، حامل اللقب، بعد توسيع الفارق إلى أربع نقاط، قبل المواجهة، وذلك قبل السفر إلى السعودية، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

    ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد، مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، الخميس المُقبل، في نصف نهائي السوبر الإسباني، فيما يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من برشلونة وأتلتيك بيلباو.

