عين على الحكم | قارنها البعض بكرة الكلاسيكو.. ركلة جزاء ريال مدريد تشعل الجدل ضد فالنسيا!

انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية كبيرة في معقل ريال مدريد، الذي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات واستمرار الانفراد بالصدارة، وبعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر اللقاء، توقفت الأنفاس داخل الملعب عندما ارتطمت الكرة بأحد مدافعي فالنسيا داخل منطقة الجزاء، عندما لمست يد اللاعب سيزار تاريجا بطريقة مثيرة للشك، ثم سقط الفرنسي كيليان مبابي داخل المنطقة بعد احتكاك واضح مع دييجو لوبيز، لاعب فالنسيا.

وبعد استدعاء تقنية الفيديو لحكم المباراة ومراجعة اللعبة بأكثر من زاوية، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد باعتبارها لمسة يد متعمدة على تاريجا، وسط اعتراضات شديدة من لاعبي فالنسيا والجهاز الفني للفريق الضيف، ليتقدم كيليان مبابي، لتسديد ركلة الجزاء، ويسجلها بنجاح في الشباك معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وبحسب ما ذكره حساب "أرشيفو فار" المختص في مراجعة أخطاء التحكيم عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فإن قرار الحكم، باحتساب ركلة الجزاء، بعد لمسة يد على مدافع فالنسيا، كان صحيحًا.

وأنهى ريال مدريد، شوط المباراة الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كل من كيليان مبابي هدفين، وجود بيلينجهام هدف، ليؤكد الملكي تمسكه وانفراده بصدارة الدوري الإسباني.