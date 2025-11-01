شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي أُقيمت مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة لصالح الفريق الملكي، أثارت الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد مقارنتها بلقطة مشابهة في الكلاسيكو الموسم الماضي أمام برشلونة.
عين على الحكم | قارنها البعض بكرة الكلاسيكو.. ركلة جزاء ريال مدريد تشعل الجدل ضد فالنسيا!
ركلة جزاء مثيرة للجدل
انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية كبيرة في معقل ريال مدريد، الذي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات واستمرار الانفراد بالصدارة، وبعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر اللقاء، توقفت الأنفاس داخل الملعب عندما ارتطمت الكرة بأحد مدافعي فالنسيا داخل منطقة الجزاء، عندما لمست يد اللاعب سيزار تاريجا بطريقة مثيرة للشك، ثم سقط الفرنسي كيليان مبابي داخل المنطقة بعد احتكاك واضح مع دييجو لوبيز، لاعب فالنسيا.
وبعد استدعاء تقنية الفيديو لحكم المباراة ومراجعة اللعبة بأكثر من زاوية، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد باعتبارها لمسة يد متعمدة على تاريجا، وسط اعتراضات شديدة من لاعبي فالنسيا والجهاز الفني للفريق الضيف، ليتقدم كيليان مبابي، لتسديد ركلة الجزاء، ويسجلها بنجاح في الشباك معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.
وبحسب ما ذكره حساب "أرشيفو فار" المختص في مراجعة أخطاء التحكيم عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فإن قرار الحكم، باحتساب ركلة الجزاء، بعد لمسة يد على مدافع فالنسيا، كان صحيحًا.
وأنهى ريال مدريد، شوط المباراة الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كل من كيليان مبابي هدفين، وجود بيلينجهام هدف، ليؤكد الملكي تمسكه وانفراده بصدارة الدوري الإسباني.
غضب جماهيري ومقارنة بالكلاسيكو
رغم الأداء القوي للفريق الملكي، إلا أن قرار ركلة الجزاء أثار موجة من الغضب بين جماهير الفرق المنافسة، خاصة مشجعي برشلونة، الذين سارعوا إلى مقارنة اللقطة بتلك التي حدثت في كلاسيكو الموسم الماضي، عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد أن لمست الكرة يد لاعب ريال مدريد أوريليان تشواميني داخل المنطقة.
ومؤخرًا نجح ريال مدريد، نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على برشلونة، يوم الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف، بالدوري الإسباني في مباراة مثيرة شهدت حالتي طرد، لبيدري من الفريق الكتالوني، وحارس الميرينجي أندري لونين.
ترتيب ريال مدريد
واصل ريال مدريد، سيطرته على مجريات اللقاء وعزز كاريراس، تقدم الميرينجي، بهدف رابع قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنحو ثمانية دقائق، ليحقق فريقه الانتصار الثالث على التوالي.
وبعد فوز اليوم، استمر ريال مدريد، في التربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد وصوله إلى النقطة 30، وبفارق سبع نقاط عن فياريال، الذي يحتل المركز الثاني، وثمانية نقاط عن برشلونة، الذي يأتي في المركز الثالث، وسيكون على موعد مع مباراة هامة أمام إلتشي، مساء يوم الأحد.
خطوة ريال مدريد القادمة
سيكون ريال مدريد، على موعد مع مباراة قوية ومثيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء القادم، عندما يحل ضيفًا على ليفربول، في ملعب آنفيلد، ثم سيعود بعدها إلى المواجهات المحلية، يوم الأحد 9 نوفمبر، لمواجهة رايو فاييكانو، قبل فترة التوقف الدولي.
إنجاز جديد
بعد هدفه اليوم في شباك فالنسيا، أصبح الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، أول لاعب إسباني يسجل لريال مدريد في موسم 2025-26، لينهي سلسلة استمرت 34 هدفًا من لاعبين غير إسبان، منذ هدف فران جارسيا، ضد بوروسيا دورتموند، في كأس العالم للأندية، الصيف الماضي، الذي استضافته الولايات المتحدة الامريكية.
وأصبح الفرنسي كيليان مبابي، ثاني أسرع لاعب يسجل 44 هدفًا في الدوري الإسباني، ونجح في تسجيلهم بـ 45 مباراة، متفوقًا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي سجل 43 هدفًا في 45 مباراة، بينما كان أسرع لاعب يصل إلى 44 هدفًا هو المجري بوشكاش، وسجلهم في 44 مواجهة.
تقييم ضعيف
ووفقًا لما ذكره حساب "أرشيفو فار" عبر موقع "إكس" فإن الحكم بوسكيتس فيرير، لم يكن موفقًا في قيادة مباراة ريال مدريد، وفالنسيا، وحصل على تقييم 4.
وأشار التقرير إلى أن الحكم أظهر مستوى متواضعًا في إدارة اللقاء، إذ فشل في ملاحظة حالتي ركلة جزاء في لقطة واحدة، وارتكب أكثر من خطأ خارج منطقة الجزاء نتيجة لتساهله الزائد مع بعض التدخلات، إلا أنه اتخذ القرار الصحيح باحتساب ركلة الجزاء لصالح كاريراس، معتبرًا أن هذه كانت واحدة من الحالات القليلة التي وفق فيها في قراره خلال المباراة.
وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء، لريال مدريد، في الدقيقة 42، ورفض مبابي تسجيلها، وتركها لزميله فينيسيوس جونيور، إلا أن البرازيلي أهدرها، حيث تصدى لها حارس مرمى فالنسيا.