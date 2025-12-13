عين على الحكم | سنتيمترات قاتلة.. لماذا أُلغي هدف رافينيا رغم وقوفه خلف الكرة؟

انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي، وسط سيطرة من برشلونة، لمحاولة فض الاشتباك مبكرًا وتسجيل هدف التقدم، إلا أن دفاع أوساسونا، كان بالمرصاد، حتى الدقيقة 25 عندما سجل فيران توريس، هدف التقدم قبل أن يلغيه الحكم.

الهدف جاء من ضربة رأسية بعد عرضية من بالدي، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر الحكم الغاء الهدف وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة، خاصة وأن فيران توريس، لم يكن في وضع تسلل، مما تسبب في حالة غضب وعدم فهم لدى جانب الفريق الكتالوني.