شهد الشوط الأول من مباراة برشلونة، من أوساسونا، التي يستضيفها ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، لقطة أثارت الجدل، بعدما ألغى أدريان كورديرو فيجا، حكم المواجهة هدفًا للفريق الكتالوني.
عين على الحكم | سنتيمترات قاتلة.. لماذا أُلغي هدف رافينيا رغم وقوفه خلف الكرة؟
هدف ملغي
انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي، وسط سيطرة من برشلونة، لمحاولة فض الاشتباك مبكرًا وتسجيل هدف التقدم، إلا أن دفاع أوساسونا، كان بالمرصاد، حتى الدقيقة 25 عندما سجل فيران توريس، هدف التقدم قبل أن يلغيه الحكم.
الهدف جاء من ضربة رأسية بعد عرضية من بالدي، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر الحكم الغاء الهدف وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة، خاصة وأن فيران توريس، لم يكن في وضع تسلل، مما تسبب في حالة غضب وعدم فهم لدى جانب الفريق الكتالوني.
سنتيمترات قاتلة
في لقطة إعادة الهدف أوضحت اللقطات أن التسلل لم يكن على فيران توريس، بل كان على البرازيلي رافينيا، في بداية الهجمة عند استلام الكرة من يامال، بعد لعب ركلة ركنية مباشرة.
وأظهرت لقطات الإعادة أن رافينيا، كان يتجاوز آخر مدافع، وقدمه كانت خلف الكرة وقت لمس يامال للكرة، مما دفع حكام تقنية الفيديو إلى التدخل وإلغاء الهدف.
موقف برشلونة
يدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصارات في المباريات الأخيرة، والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي أوساسونا، في المركز الخامس عشر، ومعه 15 نقطة، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية من كامب نو، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط والدخول إلى المناطق الدافئة في جدول الليجا.
وسيواصل الفريق الكتالوني، مواجهاته المحلية ويبدأ رحلة البحث عن لقب جديد يوم الثلاثاء القادم، عندما يواجه جوادالاخارا، في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى الليجا من جديد، يوم الأحد 21 ديسمبر بمواجهة قوية أمام فياريال، في ختام مبارياته بالعام الحالي.