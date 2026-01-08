أثار أنتوني تايلور الجدل مجددًا بقرارين تحكيميين خلافيين خلال قمة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي لحساب الجولة 21 من عمر المسابقة.
عين على الحكم | أنتوني تايلور يثير الجدل مجددًا بثلاث ركلات جزاء غير محتسبة في مباراة آرسنال وليفربول!
فريمبونج يدعي السقوط؟
لاعبو ليفربول طالبوا بركلتي جزاء خلال الشوط الأول من عمر المباراة، الأولى بدت كما لو كان جيريمي فريمبونج يدعي السقوط.
هل ظلم فلوريان فيرتس؟
أما الثانية فبدت واضحة للكثيرين سواء داخل الملعب أو خارجه، فلوريان فيرتس توغل في منطقة جزاء الجانرز قبل أن يعترضه لياندرو تروسارد ويرفض تايلور مجددًا احتساب أي شيء!.
بدت الأمور غريبة للغاية في الركلة الثانية التي ظهرت بوضوح أكثر من عرقلة ساليبا لفريمبونج في اللعبة الأولى.
هل استحق مارتينيلي ركلة جزاء؟
الدقيقة السابعة والستون شهدت لقطة خلافية طالب بها البرازيلي جابرييل مارتينيلي بركلة جزاء إثر دفع واضح من جيريمي فريمبونج له بدا أنه بدأ خارج المنطقة لكنه استمر داخلها، ليقرر تايلور عدم احتساب ركلة جزاء.
قمة ضارية
ملعب الإمارات يحتضن مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي تجمع آرسنال مع ضيفه ليفربول لحساب الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة.
وتشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل السلبي 0-0 مع انتظار أنصار الفريقين لتغير موقف المباراة وأرقام لوحة النتيجة.
آرسنال يريد الاستمرار في التقدم بالصدارة والتغريد خارج السرب، بينما يطمح ليفربول للتعافي من انتكاسته الأخيرة بالتعادل مع ليدز يونايتد ثم فولهام.
سجل أنتوني تايلور مع آرسنال وليفربول
وتُعد هذه المواجهة هي السادسة التي يديرها تايلور بين آرسنال وليفربول، ثلاث من أصل خمس مواجهات سابقة أقيمت على ملعب الإمارات. وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بالتعادل.
أدار تايلور 57 مباراة لآرسنال حتى الآن، ولا يتفوق عليه في عدد المباريات التي أدارها سوى فريق واحد فقط خلال مسيرته التحكيمية. وحقق “الجانرز” نسبة فوز بلغت 56.14% تحت إدارته، إلا أن جماهير آرسنال لا ترحب كثيرًا بتعيينه حكمًا لمباريات فريقها.
فقد أشهر تايلور البطاقة الحمراء في وجه سبعة لاعبين من آرسنال، وهو أعلى رقم لأي نادٍ، منها ثلاث حالات طرد مباشر وأربع حالات بعد إنذارين. كما احتسب 10 ركلات جزاء لصالح أرسنال، مقابل 11 ركلة جزاء ضد الفريق.
إحصائيات تايلور مع آرسنال:
المباريات: 57
الفوز: 32
التعادل: 17
الخسارة: 8
النقاط: 95
ركلات الجزاء في المباراة: 0.18
البطاقات الصفراء في المباراة: 1.77
البطاقات الحمراء في المباراة: 0.12
أنهى أرسنال مباراته الأخيرة أمام ليفربول بعشرة لاعبين حين كان تايلور هو الحكم. تلقى ميكيل ميرينو ومايلز لويس-سكيلي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، قبل أن يُطرد ميرينو ببطاقة صفراء ثانية قبل أكثر من عشر دقائق على نهاية اللقاء.
بينما ستكون هذه المباراة هي رقم 70 لتايلور كحكم في مباريات ليفربول، وهو أعلى رقم لأي نادٍ. وحقق ليفربول 37 فوزًا في المباريات التي أدارها تايلور، بنسبة انتصارات بلغت 52.17%.
كما احتسب تايلور 16 ركلة جزاء لصالح ليفربول، وهو الرقم الأعلى لأي فريق، مقابل سبع ركلات جزاء ضدهم. وجاءت إحدى تلك الركلات في آخر مباراة أدارها لليفربول، والتي انتهت بالتعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد.
إحصائيات تايلور مع ليفربول:
المباريات: 69
الفوز: 37
التعادل: 21
الخسارة: 11
النقاط: 129
ركلات الجزاء في المباراة: 0.23
البطاقات الصفراء في المباراة: 1.72
البطاقات الحمراء في المباراة: 0.04
في التعادل 2-2 بين ليفربول وأرسنال الموسم الماضي، اكتفى تايلور بإنذار لاعب واحد من ليفربول، وهو كونور برادلي. وارتكب لاعبو ليفربول 13 خطأ خلال المباراة، مع ميل واضح من الحكم للتساهل.
تشير الأرقام إلى أن البطاقات حاضرة بقوة عندما يدير تايلور مواجهات آرسنال وليفربول. ففي ست مباريات سابقة بين الفريقين تحت قيادته، أشهر 20 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء، وجميع حالات الطرد جاءت بعد إنذارين، وكان أرسنال الطرف الأكثر تضررًا مرتين. كما احتسب ركلتي جزاء في هذه المواجهات، وكلتاهما لصالح ليفربول.