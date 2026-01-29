عين على الحكم | محمد كنو كاد يورط الهلال بتصرف طفولي .. "ضرب" لاعب القادسية والنتيجة "إنذار" فقط!

الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول شهدت صراعًا على الكرة بين لاعب وسط الهلال محمد كنو، ونظيره في القادسية ناهيتان نانديز، قبل أن تخرج الكرة إلى رمية تماس.

هذا الصراع تطور إلى انفعال من قبل الأوروجواياني الذي توجه منفعلًا في اتجاه اللاعب السعودي، ليفاجأه الأخير بضربه بالرأس في وجهه.

المشهد تطور لانفعال من المدير الفني الإيطالي للهلال سيموني إنزاجي، الذي دخل لأرضية الملعب للحديث مع طاقم التحكيم ولاعبي القادسية.

لكن قبل أن يسوء الأمور أكثر نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الزعيم، في السيطرة على انفعال مدربه الإيطالي وإخرجه من أرض الملعب.