شهدت الـ20 دقيقة الأولى من مواجهة القادسية والهلال واحدًا من القرارات التحكيمية الجدلية، من قبل الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، بعد اشتباك بين محمد كنو والأوروجواياني ناهيتان نانديز.
عين على الحكم | محمد كنو كاد يورط الهلال بتصرف طفولي .. "ضرب" لاعب القادسية والنتيجة "إنذار" فقط!
القادسية يستضيف الهلال
يحل الزعيم حاليًا ضيفًا على القادسية، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
يدير المباراة الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، ويعاونه كل من أليكس أنج ودانييلو مانيس، بجانب ديان مونيز كحكم تقنية الفيديو وعبدالرحيم الشمري مساعدًا له، بالإضافة إلى عبدالله الفروش كحكم رابع.
اعتداء كنو على نانديز
الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول شهدت صراعًا على الكرة بين لاعب وسط الهلال محمد كنو، ونظيره في القادسية ناهيتان نانديز، قبل أن تخرج الكرة إلى رمية تماس.
هذا الصراع تطور إلى انفعال من قبل الأوروجواياني الذي توجه منفعلًا في اتجاه اللاعب السعودي، ليفاجأه الأخير بضربه بالرأس في وجهه.
المشهد تطور لانفعال من المدير الفني الإيطالي للهلال سيموني إنزاجي، الذي دخل لأرضية الملعب للحديث مع طاقم التحكيم ولاعبي القادسية.
لكن قبل أن يسوء الأمور أكثر نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الزعيم، في السيطرة على انفعال مدربه الإيطالي وإخرجه من أرض الملعب.
ماذا قرر الحكم؟
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس بعدما كان يتابع الموقف وسط اللاعبين، قرر سحب كنو ونانديز من وسط التجمع لاعبي الفريقين.
واكتفى كلاوس بإشهار الكارت الأصفر في وجه ثنائي الهلال والقادسية، دون أن يتطور الموقف لتدخل من تقنية الفيديو أو لكارت أحمر.
هل استحق كنو الطرد؟
كثيرون نددوا بقرار رافائيل كلاوس بعدم إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب وسط الهلال محمد كنو، كونه اعتدى بدون كرة على لاعب الخصم نانديز.
لكن بحسب الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، فقد اتخذ الحكم البرازيلي قرارًا صحيحًا بالاكتفاء بالكارت الأصفر للثنائي.
وأوضح ريشة في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" أن كنو لا يستحق بطاقة حمراء، لعدم استخدامه القوة المفرطة في الالتحام مع الأوروجواياني.
الهلال يطالب بضربة جزاء
إثارة الشوط الأول التحكيمية تواصلت حتى الدقيقة 38، حيث طالب وقتها قائد الهلال سالم الدوسري باحتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.
في تلك الدقيقة، قاد الهلال هجمة على مرمى القادسية، حيث وصلت الكرة إلى المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، الذي سلمها لسالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، ليسدد في اتجاه المرمى، لكن الكرة خرجت إلى خارج الملعب.
طالب بعدها التورنيدو باحتساب ضربة جزاء صالح الهلال، بداعي لمسة يد على لاعب الخصم كريستوفر باه.
لكن الحكم وبعد إشارة من تقنية الفيديو، أكد عدم وجود أي أخطاء، وأشار باستمرار اللعب.
قرار الحكم يأتي أولًا لعدم لمس باه الكرة بيده، وإن فعل، فقد اصطدمت الكرة بقدم زميله في القادسية بالأساس قبل الوصول له، إذ غيرت اتجاهها، وهو ما يعني عدم احتساب أي ضربة جزاء.
وماذا بعد؟
يدخل الهلال مواجهة القادسية محتلًا صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة متفوقًا بنقطتين فقط على الأهلي؛ صاحب الوصافة.
فيما يحل القادسية في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في الجولة المقبلة (الـ20) بالأهلي في الثاني من فبراير المقبل، وفي اليوم التالي، يحل القادسية ضيفًا على الخليج، ضمن مباريات الجولة نفسها.