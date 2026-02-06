Goal.com
أحمد فرهود

عين على الحكم | محمد سيماكان كاد يورط النصر.. "ركلة جزائية" غير محتسبة تثير دهشة الاتحاد

ماذا حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير؟!..

شهد كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ إثارة تحكيمية كبيرة، بقيادة السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويحل الاتحاد ضيفًا على النصر حاليًا، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد يطالب بـ"ركلة جزائية" ضد النصر

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقائق الـ12 الأولى من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير؛ مطالبات من نادي الاتحاد ومدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالحصول على "ركلة جزائية" ضد النصر.

    مطالبات الاتحاديون جاءت بحجة إبعاد الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، للكرة بيده داخل منطقة الـ18.

    لمس سيماكان للكرة بيده - حسب الاتحاديين -؛ جاء بعد عرضية من النجم الفرنسي موسى ديابي، كانت في طريقها إلى المهاجم المغربي يوسف النصيري.

  • الحكم يرفض احتساب "ركلة جزاء" للاتحاد ضد النصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" بالفعل للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، باحتمالية وجود "ركلة جزاء" لنادي الاتحاد ضد النصر.

    فينسيتش ذهب لرؤية اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"؛ قبل أن يعود إلى أرضية الملعب من جديد، رافضًا احتساب أي قرار لمصلحة الاتحاد.

    واعتبر الحكم السلوفيني أن الكرة اصطدمت في قدم مدافع النصر محمد سيماكان أولًا، قبل أن تُلامس يده بعد ذلك؛ وبالتالي لا يُمكن احتساب "الركلة الجزائية"، وسط دهشة من مدرب الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 19 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

