45 دقيقة أولى من قمة الأهلي والتعاون، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، شهدت بعض الأحداث الساخنة، كان بطلها الحكم المحلي محمد الهويش.
عين على الحكم | محمد الهويش أنقذ ميريح ديميرال .. ضربة جزاء في القمة تغضب الأهلي والتعاون معًا
ما القصة؟
يستضيف الأهلي حاليًا سكري القصيم، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء لحسم صاحب وصافة جدول الترتيب، ما بين النصر، التعاون أو الراقي.
يدخل الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله اللقاء محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخرًا بعشر نقاط عن الهلال "المتصدر"، وانتصاره الليلة يعني قفزه للوصافة.
الحال أفضل بالنسبة للتعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، فالقفز على وصافة جدول الترتيب بدلًا من النصر، متاح له حال تعادل فقط أمام الأهلي، إذ في رصيده 31 نقطة متساويًا مع العالمي، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.
"اشتباك" ينتهي بإنذار ديميرال
بعد مرور نصف ساعة فقط من عمر قمة الأهلي والتعاون، نشب اشتباكًا بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بدأ من عند المدافع التركي ميريح ديميرال في الراقي، ولاعب الوسط المغربي أشرف المهديوي من السكري.
الثنائي ديميرال والمهديوي دخلا في اشتباك لفظي بشأن إحدى اللقطات، لكن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز؛ محترف الأهلي، اندفع للدفاع عن زميله، ما أدى لتطور المشادة إلى اشتباكات بالأيدي.
وسط اشتباك لاعبي الفريقين، اكتفى الحكم محمد الهويش بالمتابعة من بعيد، وفي الأخير قرر إشهار الكارت الأصفر للثنائي التركي والمغربي.
ضربة جزاء للتعاون تغضب الفريقين
بالانتقال للحديث عن الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، فقد شهدت لقطة أخرى بطلها ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، لكن هذه المرة مع الفرنسي أنجيلو فولجيني؛ محترف التعاون.
التعاون قاد هجمة مرتدة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، انتهت بتمريرة إلى فولجيني داخل منطقة الجزاء، وهنا تعامل معه ديميرال بتدخل غير شرعي على قدمه، دفع الهويش في إطلاق صافرته على الفور معلنًا احتساب ضربة جزاء للفريق الضيف.
المشكلة لم تكن في قانونية ضربة الجزاء، فتقنية الفيديو نفسها لم تستدع الحكم لمراجعتها، كونها واضحة، لكن لاعبو التعاون اعترضوا بقوة على الهويش.
التعاونيون كانوا يطالبون حكم المباراة بإشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه ميريح ديميرال، وضغطوا بقوة لنيل مرادهم، لكن الهويش رفض كافة المحاولات، مكتفيًا باحتساب الجزائية.
ونجح الكولومبي روجر مارتينيز في افتتاح التهديف في اللقاء من ضربة الجزاء، ليخرج فريقه من الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.
الأهلي يغضب بسبب ضربة جزاء غير محتسبة
الجدل استمر مع بداية الشوط الثاني لقمة الأهلي والتعاون، وهذه المرة بسبب ضربة جزاء "غير محتسبة" للراقي..
المهاجم الإنجليزي إيفان توني انطلق إلى داخل منطقة الجزاء في انفراد بالحارس البرازيلي مايلسون، ليضطر الأخير للتداخل معه وضربة في ساقه.
تلك اللقطة رفض الهويش احتسابها ضربة جزاء لصالح توني، بداعي أن الثنائي تداخل سويًا ولم يرتكب الحارس الخطأ الأول، وسط اعتراضات أهلاوية كبيرة.
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 8 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 13 لقاءً.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".