عين على الحكم | محمد الهويش أنقذ ميريح ديميرال .. ضربة جزاء في القمة تغضب الأهلي والتعاون معًا

يستضيف الأهلي حاليًا سكري القصيم، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء لحسم صاحب وصافة جدول الترتيب، ما بين النصر، التعاون أو الراقي.

يدخل الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله اللقاء محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخرًا بعشر نقاط عن الهلال "المتصدر"، وانتصاره الليلة يعني قفزه للوصافة.

الحال أفضل بالنسبة للتعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، فالقفز على وصافة جدول الترتيب بدلًا من النصر، متاح له حال تعادل فقط أمام الأهلي، إذ في رصيده 31 نقطة متساويًا مع العالمي، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.