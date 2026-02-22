عين على الحكم | مباراة الأهداف الملغية بين أتالانتا ونابولي.. يا لها من فوضى!
22' - هدف ألسون سانتوس ملغى
في الدقيقة 22، كان نابولي على وشك تسجيل الهدف الثاني، لكن أليسون سانتوس - الذي انطلق نحو المرمى بعد تمريرة من فيرجارا - كان متقدماً بوضوح على خط دفاع أتالانتا، لذا ألغى الحكم تشيفي الهدف بداعي التسلل.
45' - هين وهويلوند، ركلة جزاء ملغاة
في نهاية الشوط الأول، حصل هويلوند على ركلة جزاء من تشيفي بسبب احتكاك مزعوم مع هين في منطقة الجزاء، ولكن تم إلغاؤها بعد ذلك بشكل صحيح، حيث أن الدنماركي تسبب في السقوط بنفسه: بعد مراجعة الملعب، قام حكم الفيديو والحكم بإبراء ذمة المدافع السويدي الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء، وبالتالي تم إلغاؤها.
46' - هدف جوتيريز ملغى
في بداية الشوط الثاني، تم إلغاء الهدف الثاني لنابولي، وهو حادث أثار الكثير من الجدل والاستياء في صفوف الفريق: دخل جوتيريز منطقة الجزاء من الخلف وتغلب على كارنيسيكي مستفيدًا من تمريرة عرضية من هويلوند، لكن تشيفي اعتبر أن الدنماركي ارتكب خطأً عندما تغلب على هين في الصراع الجسدي قبل أن يرسل التمريرة.