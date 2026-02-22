عين على الحكم | مباراة الأهداف الملغية بين أتالانتا ونابولي.. يا لها من فوضى!

في نهاية الشوط الأول، حصل هويلوند على ركلة جزاء من تشيفي بسبب احتكاك مزعوم مع هين في منطقة الجزاء، ولكن تم إلغاؤها بعد ذلك بشكل صحيح، حيث أن الدنماركي تسبب في السقوط بنفسه: بعد مراجعة الملعب، قام حكم الفيديو والحكم بإبراء ذمة المدافع السويدي الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء، وبالتالي تم إلغاؤها.