رغم أن ليفاندوفسكي كان في وضعية تسلل نظرياً لحظة تسديدة راشفورد الأولى، إلا أن القانون أنصف برشلونة لسببين تقنيين:

لمسة داني أولمو كانت نقطة التحول، فوفقاً للمادة 11 من قانون كرة القدم، يتم إعادة تقييم وضعية التسلل مع كل لمسة متعمدة من زميل في الفريق، وبمجرد أن لمس أولمو الكرة بعد ارتدادها من المدافع، بدأت مرحلة لعب جديدة، وفي تلك اللحظة كان ليفاندوفسكي قد عاد من خلف المدافعين وأصبح في موقف سليم تماماً.

عدم التداخل في اللعبة الأولى، فليفاندوفسكي لم يلمس الكرة وقت تسديدة راشفورد، ولم يمنع المدافع من الوصول إليها، ولم يحجب الرؤية عن حارس المرمى؛ لذا فإن وجوده في موقف تسلل في بداية الهجمة كان غير معاقب عليه.

رأي الكاتب: الهدف صحيح قانوناً لأن لمسة داني أولمو قامت بإعادة ضبط لحالة التسلل، ليفاندوفسكي بذكائه استغل ارتباك الدفاع ليعود للموقف السليم قبل أن تلمس الكرة قدم أولمو.