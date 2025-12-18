عين على الحكم | لمسة يد تبرئ جاراي من تهمة التحيز .. وتورطه أمام السعوديين بعد خطأ مدافع الإمارات

شهدت مباراة الإمارات ضد السعودية لعبة مثيرة للجدل، بعدما رفض الحكم التشيلي كريستيان جاراي احتساب ركلة جزاء للأخضر السعودي.
ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره السعودي مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.
في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في مباراة الإمارات والسعودية، أرسل محمد أبو الشامات عرضية من الجبهة اليمنى، لترتطم في يد مدافع الخصم بشكل مباشر.
وطالب نجوم منتخب السعودية احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم التشيلي كريستيان جاراي رفض احتساب الركلة على الرغم من ارتطام الكرة في يد مدافع الإمارات.
الحكم رفض احتساب ركلة الجزاء، بداعي أن يد مدافع الإمارات كانت بجوار جسده ولم تكبر الجسد كما ينص القانون، ولذلك قرر عدم احتسابها.
أثارت القرارات التحكيمية للحكم التشيلي غضبًا واسعًا في مباراة سابقة بين جامايكا والإكوادور أقيمت العام الماضي، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمنتخب جامايكا رغم الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) -وفقًا لبعض التقارير الإعلامية.
وشهدت المباراة أداءً تحكيميًا مثيرًا للانتقادات من الحكم التشيلي كريستيان جاراي، الذي اتُّهم بالانحياز لصالح الإكوادور، خاصة بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء لجامايكا بداعي لمسة يد داخل منطقة الجزاء، وهو ما حرم المنتخب الكاريبي من فرصة العودة في النتيجة.
تلك الواقعة تتكرر اليوم خلال مباراة السعودية ضد الإمارات، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة الصقور، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين الجماهير السعودية.
وهاجمت الجماهير السعودية الحكم التشيلي بشكل كبير، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأخضر أمام الإمارات، حيث لم يتقبلوا هذا القرار.
يأتي ذلك على الرغم من أن الإعادة أكدت على أن الكرة ارتطمت في يد مدافع الإمارات داخل منطقة الجزاء، ولكن يده كانت قريبة من جسده بشكل كبير، ما يعني أنه لم يعمل على تكبير جسده أمام الكرة.
رغم الجدل الذي صاحب مستويات الأداء في بعض فترات البطولة، نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب فيفا 2025، بعد رحلة اتسمت بالانضباط والتدرج الإيجابي بين دور المجموعات وربع النهائي.
وجاء تأهل الأخضر بعد مشاركة قوية في المجموعة الثانية، التي ضمّت منتخبات المغرب وعُمان وجزر القمر، حيث أنهى المنتخب السعودي الدور الأول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب المغربي المتصدر.
واستهل الأخضر مشواره بانتصارين متتاليين، بعدما تجاوز عُمان بنتيجة (2-1)، ثم تفوق على جزر القمر (3-1)، قبل أن يتعرض لخسارة وحيدة أمام المغرب بهدف دون مقابل في الجولة الختامية، ليضمن بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية ويصطدم بالمنتخب الفلسطيني.
وفي مواجهة اتسمت بالإثارة والندية، تمكن المنتخب السعودي من حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على فلسطين بنتيجة (2-1) في الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليؤكد الأخضر قدرته على التعامل مع الضغوط ومواصلة المشوار بثبات.
غير أن حلم التتويج باللقب توقف عند محطة نصف النهائي، بعدما خسر الأخضر أمام المنتخب الأردني بهدف دون رد، حمل توقيع نزار الرشدان، ليتحول المسار نحو مباراة تحديد المركز الثالث، حيث يواجه المنتخب الإماراتي، بينما يضرب الأردن موعدًا مع المغرب في النهائي المنتظر.