عين على الحكم | لمسة يد تبرئ جاراي من تهمة التحيز .. وتورطه أمام السعوديين بعد خطأ مدافع الإمارات

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في مباراة الإمارات والسعودية، أرسل محمد أبو الشامات عرضية من الجبهة اليمنى، لترتطم في يد مدافع الخصم بشكل مباشر.

وطالب نجوم منتخب السعودية احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم التشيلي كريستيان جاراي رفض احتساب الركلة على الرغم من ارتطام الكرة في يد مدافع الإمارات.

الحكم رفض احتساب ركلة الجزاء، بداعي أن يد مدافع الإمارات كانت بجوار جسده ولم تكبر الجسد كما ينص القانون، ولذلك قرر عدم احتسابها.