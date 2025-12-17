عين على الحكم | "ما حدث مُخز وكان يجب أن يُهدرها مبابي" .. تالافيرا يتعرض للظلم أمام ريال مدريد بسبب ركلة جزاء "مُخجلة"!

شهدت مباراة ريال مدريد أمام تالافيرا دي لا رينا، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، واقعة تحكيمية أثارت الجدل، بعدما تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الميرنجي، تقدم منها الفريق بهدفه الأول.
- Getty Images Sport
ماذا حدث؟
تقدم ريال مدريد في مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بفضل ركلة جزاء وُصفت بأنها غير مفهومة، في لقطة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.
وكان ريال مدريد الطرف الأفضل أمام تالافيرا دي لا رينا، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف قبل نهاية الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق الملكي.
ولم يُهدر كيليان مبابي الفرصة، ونجح في تسجيل الركلة، ليمنح فريقه التقدم وسط هتافات جماهير أصحاب الأرض الساخرة التي ردّدت العبارة الشهيرة: "هكذا يفوز مدريد".
- AFP
تفاصيل ركلة الجزاء المثيرة للجدل
قبل أقل من خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، ومع استمرار التعادل السلبي وسيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب، أعلن الحكم كوادرّا فرنانديز عن ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب تالافيرا ماركوس مورينو.
وجاءت اللقطة بعدما تنافس اللاعب مع ألفارو كاريراس على كرة عرضية هابطة بشكل حاد، لتصطدم الكرة بذراع مورينو عقب محاولة فاشلة لإبعادها بالرأس.
وفي البداية، لم يعتبر الحكم اللقطة مخالفة، لكنه غيّر قراره لاحقًا بعد احتجاج لاعبي ريال مدريد، واعتبر أن لاعب الفريق المحلي ارتكب خطأ يستوجب ركلة جزاء، وهو ما فجّر موجة واسعة من الانتقادات.
ما رأي محللي التحكيم في اللعبة؟
وأجمع محللو الإذاعات الإسبانية على رفض القرار التحكيمي، حيث قال أنطونيو روميرو عبر إذاعة كادينا سير: "ما حدث مخزٍ، ركلة الجزاء احتسبها كاريراس وليس الحكم".
وأضاف الحكم الدولي السابق إيتورالدي جونزاليس: "ليست ركلة جزاء، الذراع كانت منخفضة".
ومن جانبه، وصف بولي رينكون القرار عبر إذاعة كوبي قائلًا: "هذه ركلة جزاء مخجلة".
فيما اختتم الصحفي توماس جواش الانتقادات بقوله: "ما حدث غير مقبول، وكان يجب على مبابي أن يهدر ركلة الجزاء".
"هاتريك" مبابي يقود ريال مدريد لتأهل مثير بكأس ملك إسبانيا
حسم ريال مدريد تأهله إلى دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تحقيقه انتصارًا مثيرًا على مضيفه تالافيرا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب إل برادو ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
وظهر الفريق الملكي منذ الدقائق الأولى بتركيز عالٍ وسيطرة واضحة على إيقاع اللعب، حيث فرض أسلوبه الهجومي واستحوذ على الكرة، مع محاولات متكررة لاختراق دفاعات أصحاب الأرض.
هذا التفوق تُرجم إلى هدف أول في الدقيقة 41، حين نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في افتتاح التسجيل بعد تنفيذه ركلة جزاء بثقة داخل الشباك.
ولم يكتفِ ريال مدريد بذلك، إذ واصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 45+1، بعدما أسفرت محاولة هجومية قادها مبابي عن عرضية اصطدمت بمدافع تالافيرا مانيول فاراندو، لتتحول الكرة بالخطأ إلى مرمى فريقه، معلنة تقدم الضيوف بثنائية قبل الاستراحة.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل ريال مدريد أفضليته من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، إلا أن تالافيرا نجح في العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 80، عندما قلّص الفارق عن طريق ناهيل أرويو، الذي استغل كرة عرضية قادمة من الجهة اليمنى وأسكنها الشباك بلمسة فنية مميزة، ليشعل الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقبل نهاية اللقاء بدقائق، أعاد مبابي الفارق من جديد لصالح ريال مدريد، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس تالافيرا في التعامل معها، لتستقر الكرة في الشباك.
ورغم ذلك، لم يستسلم أصحاب الأرض، حيث تمكن جونزالو دي رينزو من تسجيل الهدف الثاني لتالافيرا في الدقيقة 90+1، إلا أن الوقت لم يسعفهم للعودة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز ريال مدريد وتأهله إلى الدور المقبل، بعد مواجهة حافلة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.