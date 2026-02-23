عين على الحكم | ماذا صنع طاقم فيصل البلوي؟ .. ضمك تعرض لـ"ظلم فج" أمام الأهلي!

خطف الأهلي اليوم الإثنين، فوزًا بشق الأنفس أمام ضمك، بهدف نظيف، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، وبنقطتين على الهلال "الثالث"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة العاشرة بعد.

فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 15 في المركز الـ16، ليواصل الصراع في مركز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.